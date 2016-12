Ex dirigente del Instituto Nacional y críticas por PSU: “También es producto de la mercantilización de la educación”

Este miércoles El Mercurio puso como tema principal de su portada la relación que existiría entre las movilizaciones estudiantiles de los últimos 6 años y la caída en el rendimiento en la PSU que obtuvo uno de los liceos más emblemáticos del país, el Instituto Nacional. En el titular el medio destacó que los alumnos de este establecimiento que dieron la Prueba de Selección Universitaria este año “perdieron 13 meses de clases desde 7° básico”.

Algo muy similar hizo el noticiario de Canal 13 en su edición central del martes, señalando que “los alumnos del Instituto Nacional que este año dieron la PSU, del total de su enseñanza media pasaron alrededor de un año en paros y tomas”.

Para las notas se entrevistó a apoderados opositores a las movilizaciones, a reconocidos ex alumnos y al rector del liceo, Fernando Soto. Este último aseguró a El Mercurio: “Mientras más clases pierden los niños, más bajos son los resultados que obtienen”.

Mercantilización y falta de financiamiento

“Siempre se ha intentado hacer perder el foco del Movimiento Estudiantil, farandulizarlo, tirarlo para abajo”, dice respecto a las críticas que surgen hoy Javier Martínez, quien fue segundo vicepresidente del Centro de Alumnos del Instituto Nacional en el período 2015-2016.

Si bien reconoce que efectivamente las paralizaciones influyen en lo ocurrido con la PSU, sostiene que hay también otros factores que se deben considerar. “Además de las clases perdidas, ocurre por la caída de la calidad de la educación pública municipal desde hace ya muchos años, producto de la mercantilización que genera competencia, y del mal financiamiento”, señala.

El ex dirigente acusa que el establecimiento de un “sistema de competencia” entre los colegios municipales, los particulares subvencionados y los particulares pagados, “ha causado una decadencia de los municipales” y “una baja en términos de alumnos, porque muchos terminan desertando de los municipales para matricularse en subvencionados y particulares pagados”.

Junto con ello, dice que se debe atender a la importancia del financiamiento, un tema que los secundarios han levantado como una de sus principales demandas. “Se requiere de un cambio en el presupuesto nacional en educación, que actualmente es de alrededor de un 3% y nosotros pedimos un 7%”, argumenta.

Las formas de movilización

Respecto a los métodos de movilizaciones, como tomas y paros, hoy cuestionados tras los resultados de la PSU, explica que a ellos se llega “como una forma de presión de los estudiantes, de los centros de alumnos, hacia las autoridades internas”. En todo caso, agrega, es partidario de reformularlos, debido a que “las movilizaciones que surgieron después de 2011, con tomas de uno o dos meses en las que no se llegó a nada, carecían de un discurso que la gente apoyara y de un petitorio que pudieran defender”.

En ese mismo marco, el dirigente aprovecha de aclarar que en los períodos de movilizaciones más radicales, así como hay estudiantes que “las ven como vacaciones”, hay otro grupo que “durante las tomas aprovechan de estudiar en sus casas y no pierden su ritmo, y a ellos les sigue yendo bien”.

Martínez también pone el foco en la importancia que se la asigna a la Prueba de Selección Universitaria. “La PSU ha tenido muchas críticas y la que me interesa recalcar es que solo mide las habilidades Matemáticas, de Lenguaje y de Ciencias e Historia, y otras como musicales y artísticas no son medidas”, señala, agregando que de no resultar bien en esos exámenes alguien con otros intereses simplemente no puede entrar a la casa de estudios que desee.

Por último, el ex dirigente del Instituto Nacional se refirió a la posición que ha manifestado el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, quien ha señalado que no permitirá en la comuna tomas en los establecimientos educacionales. “Dentro del colegio no se ha hablado mucho del nuevo alcalde, no se le ha dado mucha importancia. Hay que seguir igual, sin importar quiénes estén en los municipios”, señala.

Daniel Labbé Yáñez