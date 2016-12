Rahma Haruna, la adolescente que vivía en un recipiente plástico, acaba de morir

La historia de Rahma Haruna es realmente fuerte. Esta adolescente se hizo conocido a través del mundo hace unos meses, cuando a sus 19 años debió compartir su historia junto a su familia para pedir ayuda. Vivía en el poblado de Kano, Nigeria, y finalmente murió después de un largo sufrimiento la pasada noche de Navidad.

Una misteriosa enfermedad era la que la aquejaba desde que tiene 6 años de edad. Desde entonces, sus miembros y cuerpo dejaron de crecer, por lo que su tronco, piernas y brazos quedaron del mismo porte que en sus primeros meses de vida.

La joven tenía mucho dolor constante, pero ningún médico podía darle una solución. Sobrevivía con ayuda de su madre, quien a comienzos del 2016 encontró una luz al fondo del túnel.

Un doctor finalmente dijo que podía encontrar un tratamiento que al menos aminorara el dolor de Rahma, pero finalmente nunca se llevó a cabo.

No sólo no podía tener una vida normal, lo más complicado era que su familia no tenía las vías para mantenerla con comodidades que necesitaba por su enfermedad.

Según sus familiares, cuando era una bebé todo comenzó con una fiebre, y desde entonces no pudo usar sus manos ni pies, y sus extremidades se atrofiaron. Durante todos sus años de vida, nunca supieron a qué se debía la extraña enfermedad. Pero hoy, para bien o mal, la chica está descansando.