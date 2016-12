“No soy un pedazo de carne”: las encendidas declaraciones de Ariana Grande

La cantante norteamericana Ariana Grande ha alcanzado reconocimiento por su espectacular registro vocal, muy similar al de la estrella pop Mariah Carey. Y también, por su particular estilo. Para muchos, este ha sido algo sobresexualizado desde que la artista salió de su programa en Nickelodeon, pero en sus mismas palabras, eso es un tema social.

Y es ahora mismo que está pasando por un desagradable momento. Hace poco tuvo un malentendido mientras estaba con su pareja, el rapero norteamericano Mac Miller. Después de lo sucedido, decidió descargarse honestamente en Twitter.

La cantante describió que “Puede que a algunos no les parezca gran cosa, pero me provocó náuseas y me sentí cosificada”, frente a un cercano encuentro con un fanático de su pololo. Ambos fueron por comida rápida y el fan hizo un incómodo comentario.

“Él estaba emocionado, y mientras M (Mac Miller) estaba en el asiento del conductor, él estaba literalmente en el coche con nosotros. Pensé que todo esto era lindo y fascinante hasta que dijo: ‘Ariana es muy sexy, hermano. Te veo, ¡te veo tirándotela!’“.

“A partir de ese momento me sentí callada y herida. Cosas como esta pasan todo el tiempo y son el tipo de situaciones que contribuyen a que las mujeres sientan miedo e insuficiencia. No soy un trozo de carne que un hombre puede conseguir para usarla para su placer. Soy una mujer adulta en una relación con un hombre que me trata con amor y respeto”.

Desde entonces su publicación ha tenido cientos de retweets, animando a la cantante y comprendiendo su situación. Definitivamente un momento desagradable, pero que pudieron finalmente zanjar en respeto.

Lo que hizo Grande fue importante para demostrar directamente a sus fanáticos y otros seguidores, lo importante que es tomar el valor de las personas y no caer en machismos y objetivización.