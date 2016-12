Esta es la maestra más sexi del mundo según usuarios de Instagram (FOTOS)

La profesora estadounidense Patrice Brown fue considerada como la maestra más sexi del mundo por los usuarios de Instagram luego de que publicara una foto suya en la red social vistiendo un ceñido traje en medio de una aula de clases, informa ‘The Independent’.

No obstante, y pese a los halagos de los internautas, Brown, quien trabaja con niños de entre 9 y 10 años, fue al mismo tiempo criticada por algunas personas que consideraron que su atuendo no era el adecuado para trabajar con menores. “Luce muy bien, pero no es una vestimenta apropiada para un salón de clases. No es por cuestión de la figura o raza”, expresó un usuario en Twitter.

Como era de esperar, muchos rechazaron estos comentarios y argumentaron que con ellos la maestra estaba siendo “sexualizada” y juzgada por ser voluptuosa y de raza negra. Al mismo tiempo, otros sugirieron dejar a un lado la polémica y apoyar su labor.