Diputada Provoste emplaza al Senado a ratificar ley de Sanitarias que impone límites para empresas y beneficios para usuarios

La diputada y subjefa de la bancada DC, Yasna Provoste, llamó al Senado a aprobar y ratificarel proyecto de ley que modifica la legislación aplicable a los servicios públicos sanitarios y que establece , entre otras normas, incorporar la participación de la ciudadanía, estableciendo un proceso de acompañamiento permanente a la fijación de la tarifa por parte de las organizaciones ciudadanas.

La parlamentaria, junto con destacar la aprobación del proyecto con 108 votos a favor en la Cámara señaló que “confío en que el Senado ratificará la moción, porque permitirá ir en directo beneficio de los usuarios, terminando con una serie de abusos y estableciendo un nuevo rayado de cancha para las sanitarias”.

Entre otros artículos, se aprobó que las concesionarias deban informar a la Superintendencia cuando ofrezcan servicios no relacionados, como por ejemplo la limpieza de alcantarillados. Además, señala que cuando se hagan negocios, como por ejemplo la venta de aguas servidas, “el 50% y en algunos casos el 80% de lo recaudado, tendrá que destinarse a descuentos en las cuentas de agua de los clientes, lo que permite un cambio importante al modificar, también, el sistema para establecer las tarifas del servicio”.

Provoste explicó, además, que “la superintendencia realizará estudios que deberán basarse en un comportamiento de eficiencia en la gestión y en los planes de expansión de los prestadores y en mérito de los fundamentos y antecedentes, estos tendrán que optar por uno de ellos, terminando con la posibilidad que tienen las sanitarias de proponer valores tarifarios muy altos.”

La diputada demócrata cristiana indicó que “este proyecto permitirá que cuando se interrumpa el servicio, además de pagar las multas correspondientes, la empresa tendrá que compensar a los usuarios, con el equivalente a cinco veces el valor promedio del consumo diario de los últimos tres meses, multiplicado por el número de días en que se registró la suspensión del servicio, descontando las cantidades correspondientes en la siguiente facturación”.

Otro punto importante que considera esta norma fue eliminar la garantía de que a todo evento las sanitarias tengan una rentabilidad mínima de un 7%.

También se estableció que en zonas urbanas, donde las áreas operacionales de las sanitarias son mucho más restringidas que los propios planes reguladores, las empresas estarán obligadas a realizar los procesos de ampliación y cobertura de agua potable para llevar adelante proyectos de viviendas sociales.

Finalmente, le proyecto de ley establece el aumento de las multas por no responder de manera eficiente con la entrega del servicio, es otra de las modificaciones a favor del usuario. Las sanitarias deberán pagar hasta 5 veces el costo del servicio no entregado y no podrán cobrar la reposición de los servicios cuando éstos se suspenden por no pago.

El Ciudadano