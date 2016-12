Marcela Vacarezza publicó una fotografía en Instagram, pero jamás imaginó la polémica que causaría

Marcela Vacarezza suele compartir fotografías en su cuenta de Instagram, lo que la ha llevado a tener cientos de seguidores y comentarios positivos.

Sin embargo, no ocurrió lo mismo con una de las imágenes más reciente que publicó. Vacarezza quiso compartir una foto de sus vacaciones en Pucón en donde aparece con Antonia, la nana de su hogar y con quien comparte desde hace 8 años.

Junto a la foto publicó: “Con la Antonia disfrutando del hermoso lago Villarrica #Pucón #2016”. Todo bien hasta ahí, hasta que una de sus seguidoras la increpó diciéndole: “seguro que es tu nana, pues la nombras peyorativamente”.

Inmediatamente, Vacarezza reaccionó extrañada ante el comentario, por lo que le respondió: “¿Dónde está lo peyorativo? Ubíquese”. Quien la increpó no respondió, por lo que Marcela insistió: “aunque no tenga nada que ver, porque veo que así habla usted, recibida y con título. Aún no es capaz de decir dónde está lo peyorativo. Sea feliz”.

A raíz de eso hubo reacciones en apoyo a Marcela, por lo que le enviaron mensajes como “no hay como darle en el gusto a la gente”, “Admiro tu educación y paciencia con gente tan resentida” o “no tomes en cuenta a esta gente envidiosa que además tiene todo el tiempo del mundo para meterse en la vida del otro y más encima tirar mierda”.