El extraño nuevo look de Kanye West que lo convirtió en foco de burlas y memes en las redes sociales

El marido de Kim Kardashian, Kanye West, nunca está exento de polémica. Con sus dichos y actitudes ha logrado ganarse varios enemigos, pero también cuenta con sus fieles fanáticos.

Este año ha sido especialmente difícil para el rapero, quien ha tenido que internarse de urgencia debido a problemas de agotamiento y falta de sueño, lo que lo llevaron a cancelar 21 conciertos que tenía programados de su gira “Saint Pablo Tour”.

Quizás para renovar energías para el año que viene, Kanye West decidió cambiar drásticamente de look. Hace unas semanas compartió una foto en la que se veía totalmente rubio, sin embargo, ahora fue más allá y sobre el platinado cabello se tiñó amarillo y rosado fantasía.

A photo posted by @__hollywood_celebrity on Dec 28, 2016 at 1:56am PST

Como suele ocurrir, los memes y burlas no se hicieron esperar:

Hair stylist: how can I help u today?

Kanye West: u ever have rainbow sherbet?

Hair stylist: say no more pic.twitter.com/eZlm0IZJ1d

— Katie Corvino (@kTc0rvin0) December 27, 2016