Matilda Svensson confesó su más íntimo y oscuro secreto: Dejó a todos impactados

Matilda Svensson es conocida por su conocimiento musical. Trabajó en Rock & Pop, animó en MTV y fue reina Guachaca en el año 2010 junto a Felipe Camiroaga.

En su calidad de experta musical fue invitada a un programa de televisión para hablar sobre la muerte de George Michael, sin embargo, ese no fue el único tema que tocó.

En medio de la sección de nutrición del programa, Svensson tocó un tema muy duro que le tocó vivir: vivió episodios de anorexia y bulimia durante su adolescencia.

“Yo como que toda la vida he sido, aunque no se note tanto, pero siempre me he cuidado harto. Bueno, tuve mis temas cuando chica. Tuve mis desórdenes alimenticios. Tuve bulimia, anorexia, todas esas cosas. Entonces, como que igual eso es medio crónico, porque uno tiene siempre como el trauma, como que se siente toda la vida gorda“, confesó.

Y agregó: “Cuando uno es adolescente, todo como que todo se desborda. Eso pasaba a primer plano y era como lo más importante en el momento. A pesar de que yo estaba consciente que era una estupidez, pero al final lo que uno piense es una cosa, pero lo que uno está sintiendo probablemente sean otras inseguridades, carencias y todo”.

En eso, Antonella Ríos, quien dirigía el programa le preguntó si cuando ella era pequeña era ‘gordita’, a lo que Matilda respondió: “No, nunca, siempre fui normal. Eran inseguridades mías. Es que no era algo físico, eran inseguridades mías con las que he ido lidiando con los años y que de a poco las he ido tratando de resolver. Eso lo convertí o lo superéa través del deporte. Y ahora estoy súper deportista. Soy maratonista. Corro en un 42k siempre. De hecho este año hice un Ironman en Pucón”, sentenció.