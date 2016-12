Camila Recabarren hizo furor en las redes sociales con esta nueva moda

La ex chica reality, Camila Recabarren, no para de sorprender a sus fieles seguidores. Y es que la guapa ex Miss Chile, siempre está imponiendo modas y esta vez no fue la excepción, pues se lució con unos atractivos accesorios que tienen todo para reinar este 2017.

La novia de Joaquín Méndez, colgó en su cuenta de Instagram la imponente fotografía luciendo los famosos “prints” o parches, los cuales sin duda resaltan en la ropa y que principalmente se utilizan en chaquetas de mezclilla y jeans.

“Es hora de bajar dos cambios … !!?? ???? Nuevo año … ???? Nunca es tarde para pedir perdón. Nunca es tarde para comenzar otra vez. Nunca es tarde para decir me equivoqué ???? @carterasbolsosdelujo” fue el texto que acompañó a la publicación que logra superar los 20 mil “Me Gusta”, acumulando decenas de comentarios: “Hermosa”, “Hermosa sencilla bendiciones Cami”, “Siempre a sido muy linda la Camila”, “Me encantas”.

Vía TKM