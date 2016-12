¡Se viene Woodstaco 2017! El mejor festival de música libre del año

¿Has soñado alguna vez con rememorar el mítico festival de Woodstock? ¿Eres un amante de la naturaleza y la buena música?

Si aún no has ido a Woodstaco este año no te puedes perder uno de los mejores eventos del año con una magia única situado entre las hermosas montañas de Teno, Curicó. Bañados por un arroyo natural y el mejor ambiente con un espíritu familiar y cálido.

La mezcla perfecta entre música, arte, cultura y naturaleza se dará fecha desde el viernes 13 hasta el domingo 15 y es que efectivamente son 3 días de paz, música y amor. Te dejamos toda la información y datos para que no te pierdas este gran festival.

Entradas: (Preventa 2: $20.00o p/p, derecho a los 3 días + derecho acampar y hacer uso de instalaciones). Por sistema Puntoticket.

Lugar: Km 1.7 Cruce El Manzano – Montaña de Teno – Teno.

Galería fotos versión 2016: https://www.facebook.com/PeriodicoElCiudadano/photos/a.10153139441432470.1073741849.14048602469/10153158442072470/?type=3&theater

Bandas/Escenarios 2017:

Florcita Motuda

– Dorso

– Akineton Retard

– Demonauta

– 2X

– Las Sombras

– Gangrena Surf

– Panteras Negras

– El Gran Temor

– La Violeta Piedra

– Newen Afrobeat

– La Blues Willis

– Animales Exóticos Desamparados

– Nébula

– Alásido

– Nuvem Leopardo

– Suum

– Acaosis

– Low Oniric Guidance

– La Rompehueso

– Bruto

– Travis Moreno

– La Gran Patudez De Siempre

– Nautilus

– Testículos De Jehová

– El Sonido De Los Perros

– Ancestro Siniestro

– Combo Klatt

>>>> LINE UP ESCENARIO BLESSTACO <<<<

– Los Mac´s

– Tryo

– Cazuela De Cóndor

– Knei

– Vago Sagrado

– Ciscu Margaret

– Dania Neko

– Zorbas Crisol

– Resina

– Keltehue

– Voltaire

– Banda Fusión

– Ludópatas De La Seducción

– Insultanes

– Red Belmont

– Pulgas Con Bata

– Asirnos

– La Lengua, La Cosquilla, La Estética

– Kahli

– Merkén

– Cahuín Relonche

– Los Tábanos Experience

– Sujam

– Peyote Rojo

– Tortuganonima

– Terapia Familiar

>>>> LINE UP ESCENARIO ENJAMBRE<<<<

– Fósil

– Ocho Monos

– Chinoy y los Preferidos del Ruido

– Delia Valdebenito

– All JaZZera

– DRPYP

– AlgoBueno (pal’ corazón)

– Atento Facuse

– Bestiario

– Golosa La Orquesta

– Thiago Lyra

– Anzestro & The Sastre

– Odessa Espuroamor

– Peteretes Chinchin Band

– Seidú

– Rars

– La Banda Bandalo

– Don Gavino

– Sube

– Horror

– Pelusa

– Yanawalka

– La Minga

– Matías Correa Y La Banda Del Profesor D

– Mediabanda

– LaSmala

– Engrupid Pipol

– Leri Lira

– Azabache

– Tomás González

– La Cantomolina

– Parálisis del Sueño

– Chini and the Technicians

– Guanabana Afrobeat

– Incal

– ZOI

– Colectivo Chasky

>>>> LINE UP ESCENARIO NEXO<<<<

– Cangrejo De Madera

– Umbría En Kalafate

– Gris Castigado

– Ramírez Neira

– Jacinto Turbio

– Vilú

– Kaffarenass

– Cola De Zorro

– Terapia Grupal

– El Purpurado De Charol

– Julio Piña

– Los Pálidos

– Sádica

– La Cabra

– Maloelacaeza

– La Ruta 5

– Narcoléptico

– Oso De Hielo

– Los Animales También Se Suicidan

– Rockanova

– Peñabull

– Sanguinius Terra

– Vesage

– Roborock

Baltazar Godoy

