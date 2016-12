Heller y Azul Azul otra vez en problemas por culpa de un referente de la “U”

José “Pepe” Rojas estaba supuestamente en los planes de la “U” y bastó que se cayera su llegada para desatar la polémica. Primero acusando que la directiva que encabeza Carlos Heller le cerró las puertas de la U y, hoy por la mañana, publicando una conversación privada por Whatsapp con el timonel. Según el zurdo, el pantallazo ratifica que fue el club el primero en interesarse en sus servicios.

En la “U”, sin embargo, aseguran que la publicación del jugador está editada y que la acción, en sí, constituye una “falta de ética”. Y fue el director ejecutivo de Azul Azul, Pablo Silva, replicó con dureza al ex capitán: “Voy a ser enfático. A nosotros nos parece una falta de ética publicar conversaciones privadas que, además, como pueden ver, son editadas. No aceptamos este tipo de cosas, no actuamos de esa manera”, expresó.

Silva remarca que “el tema José Rojas, por nuestra parte, se cierra acá. Espero que eso siga así. No me voy a volver a referir al tema de aquí en adelante porque no nos parece la forma y así se lo hice saber también a ellos”.