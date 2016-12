Diputado Melo insiste en que “El PS debe abrir diálogo con Guillier”

Luego de los resultados de la encuesta CERC-MORI dados a conocer el día de ayer, que señalan que el Senador Alejandro Guillier se impondría en una segunda vuelta al ex Presidente Sebastián Piñera, el Diputado del Partido Socialista, Daniel Melo, insistió en el llamado realizado hace un tiempo atrás, en cuanto a que “la mesa del PS debe abrir un diálogo con el Senador Guillier, de la misma forma como el pleno del Comité Central escuchó al ex Presidente Lagos, y al ex Agente de Chile ante La Haya, José Miguel Insulza, afín de conocer su diagnóstico político y las ideas centrales de su visión de país”.

“Hoy día la gente, si uno mira las encuestas -por ejemplo, la CERC-MORI- que señala de manera muy concreta que en Alejandro Guillier lo que la gente está viendo es confiabilidad, transparencia, nuevo tipo de liderazgo, y en definitiva, lo que esperamos nosotros es que en el concierto de una primaria, Guillier pueda ser el candidato único de la Nueva Mayoría y, por qué no también, expresar a un espacio mucho más amplio, que va más mucho más allá de la Nueva Mayoría”, señaló el diputado que representa a las comunas del sector sur de Santiago.

Respecto a la definición que debe tomar el Partido Socialista en su pleno de Comité Central a realizarse el día 21 de enero, Melo señaló que: “Tenemos un Comité Central, que es nuestro órgano regular para tomar las definiciones políticas de fondo, y esperamos que en ese Comité Central las distintas posiciones puedan establecer un debate, una conversación. Para eso, nosotros establecimos como mecanismo las primarias internas del partido”, indicó. “En caso de presentarse la opción de Ricardo Lagos para ser proclamada en la sesión del Comité Central del PS del 21 de enero, nosotros no descartamos –junto a un grupo de militantes del PS- presentar el nombre de Alejandro Guillier, y así el pleno defina con todos los nombres sobre la mesa cuál es la mejor carta”, agregó.

Melo, agregó que: “Hay algunos que quieren abrir estas primarias, otros quieren definir a Lagos como posible candidato, con mucha presión desde el PPD –a mi modo de ver- de una manera indebida. Creo que en cuestiones que son internas de los partidos, hay dirigentes del PPD que han estado presionando mucho”.

En cuanto a las candidaturas presidenciales, Melo indicó que: “Es una cuestión bien compleja que el Partido tendrá que resolver, yo no tengo una varita mágica ni una bola de cristal para ver el futuro, pero acá lo más importante es que en la medida que crece la opción de Alejandro Guillier en la sociedad, los Socialistas no podemos estar ajenos a aquellos cambios, aquellos fenómenos que están ocurriendo en el país, y nuestra tarea es representar esa visión y esa mirada”.

El Ciudadano