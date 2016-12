“China” Suárez se desahogó y decidió contar todo sobre cómo empezó su polémica relación con Benjamín Vicuña

La polémica relación entre Eugenia “China” Suárez y Benjamín Vicuña no dejó a nadie indiferente. Desde los escándalos con “Pampita”, hasta las fotos filtradas, el amor de estos dos actores ha estado en el ojo público desde siempre.

Es por eso que Suárez decidió hablar y contar cómo fue que conoció al actor. En una entrevista hecha por Francisca García-Huidobro, en un programa de televisión le preguntaron si cuando se conocieron fue amor a primera vista, a lo que la actriz respondió que no, pero que “Si es lindo. Benjamín te sonríe y te caga la vida”.

A lo que García-Huidobro le respondió “Bueno, a él le debe haber pasado lo mismo”. Entonces “China” respondió: “No sé, siempre decimos que no fue amor a primera vista. Fue como algo que se fue dando. No fue una cosa que yo lo vi y dije ‘es él’, o viceversa. Como él estaba pasando lo de su separación. Él con su rollo y yo con el mío, con mi separación. Entonces, se fue dando todo como súper lento. Nunca me había pasado”, dijo.

La actriz trasandina confesó que ellos nunca mintieron sobre su relación y que cuando decidieron estar juntos ellos no tuvieron ningún problema en revelarlo.

China Suárez se encuentra viviendo en Chile y dice estar muy contenta, ya que la tratan bien, a pesar de la violencia desmedida que hay a través de internet, dice sentirse muy cómoda.