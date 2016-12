“La era de la estupidez”: La película que evidencia cómo la sociedad de consumo está desvastando los recursos

Estamos viviendo las consecuencias del cambio climático que, aunque pueden ser muy graves y devastadoras, parecieran aun no hacernos despertar. Por eso, a veces mejor que imaginar es proyectar y ver, aunque solo sea ahora obra de una película de “reality fiction”, cómo sería realmente el mundo en un futuro no tan lejano si seguimos actuando, pensando y sintiendo como hemos hecho hasta ahora.

“La era de la estupidez” (“Age of stupid”) es un documental estrenado en 2009 y dirigido por Fanny Armstrong , una activista británica que se ha dedicado a montar en imágenes una advertencia, basada en predicciones científicas y registros verídicos: un planeta devastado para el 2055, donde Australia está en llamas; el Ártico ya no tiene hielos; y Las Vegas está cubierto por arena. Algo que, no es tan utópico de imaginar…

En el film, Pete Postlethwaite interpreta a un archivista que ha preservado todo lo que ha desaparecido de la tierra, tratando de comprender qué hacía el hombre mientras destruía todo, incluso a sí mismo. Y en cada imagen y reflexión es una oportunidad para tomar conciencia de aquello que, sumergidos en la cotidianeidad, no somos capaces de ver, o de luchar por detener.

¿Qué pasará si desaparecen nuestras costas? ¿Si la mayor parte de agua está contaminada? ¿Cómo viviremos dentro de 40 años cuando la situación sea irreversible? De esta película, lo más interesante es que tú también eres el protagonista y que aun estás a tiempo para marcar una diferencia.

Mira el documental completo, subtitulado y grauito aquí: