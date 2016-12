Fiesta Oficial Kitsch de Año Nuevo en Centro Arte Alameda

Por 5º año consecutivo el Centro Arte Alameda abre sus puertas para sacarle brillo al Año Nuevo.

En todos sus espacios, incluyendo ambos pisos y la sala de cine, la música y el cine se entremezclarán en tres ambientes “pegoteados” de Placeres Culpables a pasos de Plaza Italia.

Un espacio, que este año, se viste de disco con piso led en todas sus superficies para saturar la experiencia.

Show continuado – Soul Train 70s

Éxitos AM y FM (Placeres culpables)

Nueva Ola – Cumbias – Onda Disco – Tropical – Clásicos AM – Mambo – Twist – Rock & Roll – Dance – Cha Cha Cha – Pop – Retro – New Wave – New Romantics – Clásicos de los 80s – Tecno Pop – Rock latino

Anima la fiesta: Dj Juan Carlos Oficial Kitsch

La fiesta cuenta con champaña, golosinas, regalos, confetis.

Tres ambientes y tres barras. Salón de cine rotativo

Adhesión: Preventa: $10.000 En la puerta: $12.000

Entradas a la venta en Boleterías del Centro Arte Alameda – Tienda Indie Récords Eurocentro – Japi Jane (Monjitas 580, 2º Piso).

A partir de las 00:30 AM del 01 de enero del 2017

Alameda 139, metro UC

Más información en www.centroartealameda.cl