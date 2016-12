Un paso al Frente: La otra cara de una Historia

El nombre de Mauricio Hernández Norambuena -“Comandante Ramiro”- ha sido vinculado por años, por los medios de comunicación y la historia que nos han relatado desde el binominal, a un personaje con tintes de bandido, terrorista, un subversivo… un tipo peligroso. Los acuerdos de la transición han hecho que por 25 años se instalará una versión de la historia, esa dedicada a la democracia de los acuerdos bajo la iconografía del plebiscito y del “No”.

Parte de esta historia la cuenta el propio “Ramiro” en el libro “Un paso al Frente: Habla el comandante Ramiro del FPMR” desde la su confinamiento en Brasil, donde está sometido a un régimen carcelario especial absoluto (sólo en una celda de 3×2 metros, sin visitas, sin poder hablar con otros presos ni gendarmes, con una breve salida al patio – “baño de sol”-) donde hace una revisión cronológica a su participación en el Frente, junto con una revisión política e histórica de la actuación del FPMR en la lucha contra la dictadura de Pinochet.

A 20 años del rescate de los miembros del Frente Mauricio Hernández Norambuena, Ricardo Palma Salamanca, Patricio Ortiz Montenegro, Pablo Muñoz Hoffmann, desde la Cárcel de Alta Seguridad en la denominada “Vuelo de Justicia”, este relato cobra mayor importancia.

El libro publicado por Ceibo Ediciones y editado por Laurence Maxwell -Magister y Doctor en Literatura de la UNAM- junto con Jorge Pavéz -Magister en Historia y Doctor en Sociología- es fruto del trabajo de investigación, recopilación y edición del material proporcionado por Hernández Norambuena, que por poco más de un año llevaron a cabo los editores. El texto fue presentado ayer en la sala América de la Biblioteca Nacional.

En este sentido Maxwell señala a El Ciudadano que “este trabajo duró poco más de un año, y lo hicimos fuera de todos los marcos de la academia o los marcos institucionales de financiamiento o de la academia. Fue un trabajo realizado por nuestra propia voluntad y disponibilidad de tiempo. Esto es una demostración de otra forma de trabajar, que tiene que ver con que si nos interesa algo lo vamos a hacer. Se puede hacer investigación sin que ninguna institución te avale”.

“El FPMR interpreta el deseo de justicia y libertad de un pueblo, y lo ejecuta a través de sus acciones” recalca Maxwel.

En tanto, Pávez sostiene que los ejes de este trabajo se sostienen en que “hay un interés histórico, político y ético para realizar este libro”.

Romper con el Silencio

“La idea original nace motivada por las condiciones en las que está Mauricio, quién lleva quince años en régimen de aislamiento y castigo, cosa que es inédita al menos en la historia penitenciaria brasileña, ya que las condiciones de castigo son de tres meses. Las condiciones son de aislamiento, con breves salidas a patio; que no tiene visitas (las de su familia son esporádicas). Una de las motivaciones son de carácter humanitario, las condiciones penitenciarias son extremas” relata a este medio Laurence Maxwell respecto de los orígenes de la investigación plasmada en este libro.

Y agrega que “por otro lado hay una versión de la historia de la dictadura, de la postdictadura y de la transición que no se ha contado. Existen voces que son importantes y que hasta hoy han sido silenciadas, de hecho creo que la cárcel de Ramiro busca mantenerlo en silencio. El libro, con todas las dificultades que tuvo, busca llenar ese vacío histórico, darle voz a los que no la han tenido y contar esa otra historia de la lucha contra la dictadura, que es la lucha frontal, la lucha armada que es la decisión de muchos compatriotas de dar su vida por una causa. Eso nos parece relevante y ha estado censurado por la versión oficial, que habla de una linda campaña publicitaria que significó el No”.

En esta línea Jorge Pávez señala que “Un primer paso es la serie Guerrilleros de CHV, donde por primera vez una producción se reune con esa cantidad de protagonistas y militantes del Frente sin el estigma de “terroristas”. Estaba bien pensado”, y adiciona que “Eso nos inspiro en decir que falta un libro. Y de todos los protagonistas que hablaron en Guerrilleros nos parecía un personaje central y que debía hablar es Mauricio Hernández, lo que nos motivo acercarnos a él”.

Al mismo tiempo, Maxwell sostiene que dado el curso que ha ido tomando la historia oficial sobre este período y sus protagonistas “contar esta historia nos parece importante en este momento en que la ética y la política se han disociado cada vez más. Este es un ejemplo en carne viva de compromiso y de la reunión de la ética y justicia”.

En este punto Pávez recalca el carácter del texto y califica que “Este libro es un aporte desde un sentido histórico un análisis, revisión y reflexión“.

Palabras para el futuro

Para los editores Maxwell y Pávez el libro debiera cumplir un rol educativo por el relato que contiene. “De esta historia que parece tan lejana, las nuevas generaciones se sienten bastante más representados por figuras como ésta. Yo creo que es una historia que tiene que salir a flote, esta nueva reunión de un ethos de la política que no sea sólo retórica sino que sea acción. Eso es lo que tiene el Frente” sostiene Maxwell.

“Es muy importante el ejemplo que da el Frente y otras organizaciones, en la idea de reivindicar todas las formas de lucha. Cualquier intento de tiranía debe saber que va a encontrar resistencia, y resistencia armada, que la violencia se responderá con violencia. Esto representa para las nuevas generaciones que hay gente que decidió morir antes de ser sometidos” recalca Pavez respecto a este punto.

A modo de conclusión Laurence Maxwell cree que “Todo lo que ha sido la transición ha tenido consecuencias. Para revertir esa historia nefasta hay que ir a la fuente del problema, donde están los nudos. La dictadura se acaba no por el plebiscito del si y el no sino que tiene un proceso que viene de mucho antes. Que el NO haya triunfado es porque se hacía insostenible que la dictadura se mantuviera ocho años más. Las presiones de Estados Unidos, la socialdemocracia era importantes. La forma en como se ha contado el triunfo del No y el gobierno de Aylwin es una historia que nos debiera avergonzar”.

Mientras que Jorge Pavez es directo cuando declara que “creo que se necesitan muchos esfuerzos como éste para construir esta historia de manera colectiva. Se puede seguir avanzando pero se debe dar un debate a nivel político sobre como se resuelven los juicios históricos de los presos políticos, de los que se encuentran con penas de extrañamiento. Nunca se realizó un esfuerzo por reintegran a los grupos armados, sino que se les aplicó la guerra sucia, darle continuación a la forma de operar de la CNI”.

José Robredo H.

@joserobredo

El Ciudadano