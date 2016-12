Jhendelyn Núñez habló por primera vez sobre la filtración de foto íntima

Hace unas semanas, Jhendelyn Núñez, hizo noticia luego de que se filtrara una supuesta foto de ella desnuda en el pabellón de una clínica.

A pesar de que Jhendelyn negó ser ella quien aparece en la imagen, la clínica confirmó que si se trataba de la modelo.

La modelo participó en el matinal Mucho Gusto, donde fue parte del panel femenino que se tomó el programa.

A la salida algunos periodistas la estaban esperando, entre ellos el programa Intrusos, que buscaron sus impresiones tras la filtración.

“Sí, está todo bien, no tengo de qué preocuparme”. Ante la insistencia, declaró: “no era yo la de la foto, ¿a usted alguien le confirmó que me viene a preguntar?”

“En su minuto es complicado porque te involucran de alguna manera, pero estoy bien”, descartando acciones legales en contra de la clínica Miguel Claro.

Finalmente, consultada sobre qué le parecía que la clínica dijera que la fotografía era de ahí pero no negara que era ella, señaló: “me imagino que ellos tienen que resguardar también muchas cosas pues”.

Vía TKM