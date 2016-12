Cuestionan duramente a ministro Undurraga y advierten sobre riesgos sísmicos en Puente Chacao

El pasado domingo 25 de diciembre Chiloé soportó un terremoto grado 7,6 Richter. Sin embargo, uno de los principales daños ocurrió en la Ruta 5, en el tramo Tara-Compu, uno de los más importantes en la conectividad vial de la provincia. La empresa a cargo de estas obras viales es la española Azvi, la misma que hizo a Chile mundialmente conocido gracias al insólito error en la construcción del puente Cau Cau.

A través de la difusión de un comunicado, la organización Defendamos Chiloé denuncia que en la ejecución de las obras en la Ruta 5 “hubo una serie de hechos irregulares que debieron llamar la atención de la autoridad máxima del MOP, el ministro Alberto Undurraga, y su equipo”. Sostienen que durante su construcción “los trabajos debieron posponerse en dos ocasiones y con ello el plazo de entrega de la obra; también aumentar el presupuesto debido a que, durante las faenas, la empresa encontró dificultades en el terreno”. De hecho, agregan, “hoy la obra sólo cuenta con recepción provisoria, ya que el MOP detectó problemas en cuatro puntos”.

Defendamos Chile plantea que “nos llama profundamente la atención que con todos los antecedentes expuestos, las obras hayan sido inauguradas hace un año, sin contar con la recepción definitiva, es decir, apenas una recepción provisoria, lo que muestra nuevamente la irresponsabilidad e incompetencia del ministro y su equipo”.

“Las empresas contratistas no cumplen los contratos”

La organización cita un documento firmado por la comisión de la Dirección de Vialidad del MOP encargada de realizar la recepción provisoria del contrato, la que el 1 de septiembre de este año le dio un plazo de 90 días a la empresa Azvi para corregir una serie de observaciones y deficiencias en las obras. Este plazo venció a inicios de diciembre. Pasados 24 días de dicho cumplimiento, se produjo el colapso en la Ruta 5.

En el documento se deja constancia igualmente que las obras fueron terminadas un mes después de lo establecido, es decir, “fuera del plazo legal”.

“A simple vista y una vez más, vemos cómo las empresas contratistas no cumplen los contratos, no cumplen con el reglamento de contratistas del Ministerio y las autoridades no cumplen con sus funciones, no haciendo cumplir el mismo”, señalan desde Defendamos Chiloé. En este caso, agregan, “se viola el artículo 167 y según indica el mismo reglamento, el Ministerio pudo evitar los daños, dando término anticipado de la obra, según consta en el artículo 151 del reglamento citado”.

Los cuestionamientos de los gremios del MOP

Es en este escenario de “preocupación por la manera en que la cartera del Sr. Undurraga viene manejando los mega proyectos en Chile y con especial atención respecto a los puentes”, que luego del terremoto las alertas de Defendamos Chiloé se pusieron sobre otra mega obra que afecta directamente a los chilotes, el puente sobre el Canal de Chacao.

“El terremoto reciente no solo ha provocado el socavón en el puente de la Ruta 5, sino que vino a ‘remecer’ literalmente las dudas existentes sobre las competencias del ministro y su equipo técnico para llevar a cabo el puente colgante sobre el Canal de Chacao, proyecto que dos gremios del MOP han cuestionado por graves errores técnicos, acusaciones de ilegalidad y vínculos a la corrupción de OAS y últimamente Hyundai”, señala la organización.

La agrupación se refiere a las cartas que en al menos tres ocasiones la Asociación Nacional de Ingenieros Funcionarios del Ministerio de Obras Públicas (ANIOP) ha enviado al ministro Alberto Undurraga para exponer una serie de reparos a la construcción del Puente Chacao, cuestionando su licitación y continuidad del proyecto.

Lo mismo hizo la Asociación de Abogados de Ministerio de Obras Públicas, quienes plantearon su “rechazo y preocupación por el actuar administrativo” del ministerio, en las gestiones realizadas respecto del contrato para la construcción del puente sobre el Canal de Chacao.

Sobre los casos de corrupción, Defendamos Chiloé hace referencia a los escándalos internacionales en los que están involucradas las empresas que desarrollan el proyecto del Puente Chacao. Primero fue la compañía OAS en Brasil, que tiene una sentencia ejecutoriada y a sus directivos presos por coimas a políticos, y luego Hyudai, involucrada en el mayor escándalo de corrupción que ha conocido Corea del Sur en las últimas décadas.

La gran preocupación tras el terremoto

Pero junto a estas preocupaciones, Defendamos Chiloé ha hecho hincapié en las dudas que surgen tras el terremoto, específicamente por lo que podría ocurrir en las fallas sísmicas de Chacao y Chiloé continental. “Geógrafos y sismólogos nos han puesto en aviso de la existencia de dos fallas geológicas en las cercanías del lugar donde pretenden construir dicho puente. Una es la falla geológica de Ancud, que atraviesa el Canal de Chacao, sobre la que ingenieros del contrato del puente han señalado no conocer su ubicación exacta ni qué proyección tiene, y la otra es una falla mucho más grande, la falla de Liquiñe-Ofqui, a 90 kilómetros del emplazamiento del puente”, explican.

Es considerando todos estos antecedentes que Defendamos Chiloé señala que “solicitamos una vez más al ministro Undurraga que asuma su rango y cargo, sea responsable y competente, e investigue la situación con la empresa Azvi, sancione a los responsables y ponga fin al contrato del Puente Chacao, como le sugirió la Asociación de Ingenieros de Obras Públicas en su última carta de agosto de 2016”.

Junto con ello, la agrupación extiende su llamado a la Presidenta Michelle Bachelet para que el ministro Alberto Undurraga deje su cargo, debido a que -argumentan- “ha dado muestras más que suficientes de irresponsabilidad e incompetencia en los proyectos mencionados”.

Daniel Labbé Yáñez