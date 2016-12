Esta es la cantidad de dinero que ganó por día David Beckham durante 2016

Todos conocemos que los famosos han patentado su nombre con tal de tener mayores ingresos. Sí, toda una locura, pero no sabemos todo lo que ellos pueden llegar a ganar gracias a esta astucia legal. Un dineral que nos deja pensando en nuestro suelo y todo las necesidades de las personas.

En este caso hablaremos de David Beckham, uno de los jugadores más llamativos y con alto alcance en la prensa. Como bien se sabe, él contrajo nupcias con la diseñadora y ex Spice Girl, Victoria Beckham ,y esta relación factura cientos de dólares. Hagamos cálculos. Beckham recibe 10,6 millones de dolares tan solo por una compañía. Y en total tiene 50 mil dólares al día por 12 meses. Además que la estrella del fútbol tiene 14 millones gracias a patentar su nombre.

Sí, este personaje ha luchado en los negocios y ha salido victorioso. Es más, una fuente reveló a un portal estadounidense que esta pareja es tan explosiva si hablamos de mercancía. “La marca Beckham es imparable. Aunque lleve ya mucho tiempo retirado del fútbol, el imperio de David sigue creciendo. Es un sagaz hombre de negocios y se rodea de otras personas igual de inteligentes. Las últimas cifras de sus ganancias son impresionantes, pero en realidad no supone una sorpresa“, comentó.

Pero no es lo único, sino que para sorpresa de muchos, ellos no suelen darse una vida llena de regalos costosos y evitan gastar de más. “Los calcetines siempre son una buena opción. Yo soy británico, y a nosotros nos encantan los calcetines bonitos, así que eso es lo que he pedido este año. Victoria ha incluido en su lista un pijama, le gustan los que son cómodos y calentitos”, dijo el deportista en una ocasión cuando le preguntaron por los regalos de navidad que suelen darse en su hogar. Así dejo en claro que la acumulación de riqueza tiene otro fin.