“Al Gobierno se le acaba el tiempo para sacar a los mineros”

Reiterando su fuerte crítica hacia el Subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, “por su gran indolencia frente a una situación extrema, donde más de 170 familias sufren cada día más”, el senador Alejandro Navarro se refirió a lo ocurrido en la mina Santa Ana de Curanilahue solo a un día de celebrarse año nuevo, acontecimiento que los mineros han decidido pasar bajo el yacimiento.

Para Navarro, “no se ve voluntad política del Ejecutivo para resolver este conflicto ahora. Cuando Aleuy señaló que no viajaría a la mina, por tratarse de un conflicto entre privados, provocó gran desazón entre los trabajadores, pues les dio a entender que el Gobierno, el que fue elegido para liderar los destinos de todos los chilenos y chilenas, les estaba dando la espalda”.

“Pero pese a esta indolencia”, continuó el senador por la Región del Biobío, “los mineros no desfallecieron, y han seguido buscando soluciones para resolver el conflicto lo más pronto posible”.

“Es por ello que ya existen dos propuestas que se deben evaluar con suma urgencia. La primera de ellas puede provenir de la Corporación de Fomento de la Producción, CORFO, ya que esta entidad tiene instrumentos para poder generar apoyo a la mina a cargo de los mineros”, explicó.

Agregando que, “pues existe el llamado Fondo de Activo Fijo, enmarcado en la Agenda de Productividad, Innovación y Crecimiento de la Presidenta Bachelet y que tiene como objetivo desarrollar y reactivar la economía, y que se ha aplicado como incentivo tanto en turismo, como en el plano forestal”.

“Junto al diputado Manuel Monsalve”, adicionó, “hemos pedido que se active este fondo para la mina, como un instrumento financiero que permita por ejemplo, reponer los rieles, comprar la indumentaria de seguridad y otros aspectos, que harían suplir en gran medida los requerimientos necesarios para echar a andar la mina nuevamente”.

Navarro indicó que, “junto con ello, está la propuesta de un empresario, quien tiene aproximadamente 100 de los 500 millones necesarios para reanudar las faenas. Sin embargo, el Gobierno insiste en entregarle la propiedad a este privado como solución, en vez de ver crear una cooperativa para que los mineros sean dueños de la misma”.

“Lo que hemos propuesto”, señaló, “es un arrendamiento a dicho empresario con posibilidad de compra, y que a los mineros les parece una buena idea, pues así al echar a andar la mina y tras la venta del carbón, se generarán recursos que permitan pagarles lo adeudado”.

“Y más adelante, cuando se cancele lo más importante que es el sueldo y las cotizaciones impagas de los trabajadores, con los réditos que seguirá obteniendo este privado, podrá optar a comprar la mina y aumentar aun más su capital si así lo desea”, manifestó el senador por la Región del Biobío.

Alejandro Navarro finalizó diciendo que, “lamentablemente, no se ve voluntad para esto. Pues el privado propuesto por La Moneda no da señales y el Gobierno lo único que ha hecho es insistir en la fórmula errada, añeja y conflictiva que generó todo este problema, y que fue entregarle la mina en bandeja a un par de empresarios, casi gratis, solo para que luego de unos años estos se escaparan, dejando a los trabajadores a su suerte”.

“Lo hemos recalcado, esa fórmula hasta ahora no tiene asidero y el tiempo pasa. Los mineros llevan 27 días en huelga bajo la mina, han cerrado los accesos, pasaron Navidad allí junto a sus familias y ahora pretenden hacer lo mismo para Año Nuevo, en 24 horas más. Claramente no será una celebración, a no ser que el Gobierno ceda y actúe pensando primero en la ciudadanía. La decisión está en sus manos”, sentenció el candidato presidencial de Partido País.

El Ciudadano