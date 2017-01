¿Qué pasó con la Copa Gato?

Hace cinco años que no se realiza la famosa Copa Gato, que por mucho tiempo le dio espacio a clásicos tradicionales del fútbol chileno. Nació en 2003 y el primer equipo que la ganó fue Universidad Católica.

Normalmente este torneo se disputaba en una fecha. Universidad de Chile fue el equipo que más veces la ganó, con 13 trofeos.

Esta es la única competición en la que la “U” está por sobre Colo-Colo en cuanto a partidos ganados. Los chunchos se coronaron campeones en 12 ocasiones frente a su equipo rival, mientras que los caciques levantaron la copa 6 veces frente al conjunto estudiantil.

Aunque el torneo se prestaba para bromas por parte de los hinchas (tu equipo no gana ni siquiera la Copa Gato), y aunque se jugaba varias veces al año (en 2003 tuvo siete ediciones), el torneo empezó a formar parte del folklore futbolero. Es por eso que la pregunta cae de cajón: ¿Qué ocurrió con la Copa Gato?

El último partido fue precisamente un superclásico disputado en el estadio Germán Becker, en Temuco. En la banca de Universidad de Chile estaba el histórico Jorge Sampaoli, uno de los mejores estrategas que tuvo este club a lo largo de la historia. Su dirección, eso sí, no fue suficiente para recibir un 1-2 por parte de los albos. Antes del minuto 90, una bengala cayó sobre el césped y todo se suspendió. Colo-Colo se coronó como el último campeón del torneo.

Desde CCU, dueña del vino Gato, nos informan que la Copa Gato pasó a ser la Liga Gato. Claro que ya no se hacen espectáculos enormes como ocurría con la primera edición del torneo. De hecho, en internet no hay mayor información sobre el tema, y al consultar a la empresa sobre qué equipos juegan, o dónde se realiza, no obtuvimos respuesta.

¿Alguno ha oído hablar de ella?

Nicolás Massai (@nmassai)