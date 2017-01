Y así Britney Spears da por confirmado su nuevo noviazgo (+ Foto)

¡Qué buena manera de comenzar el año!

Una vez más, la música -específicamente, un video musical- se encargó de unir dos corazones solitarios.

Se trata de Britney Spears, quien tras varias semanas de rumores que cada vez evidenciaban más que eran totalmente ciertos, decidió comenzar el año confirmando por cuenta propia que efectivamente su nuevo amor es el guapísimo modelo Sam Asghari, quien trabajó con la cantante en el audiovisual de Slumber Party.

Como la mayoría de las personas, Britney deseó un feliz año nuevo a través de Instagram, y lo hizo junto a una foto en la que aparece siendo abrazada románticamente por su nuevo amor.

La sexy pareja ha estado pasando mucho tiempo juntos, publicando indicios en las redes sociales que parecían también confirmar su relación. Por ejemplo, el modelo publicó una foto al lado de Spears el día de Navidad, deseando a sus seguidores unas felices fiestas, aunque luego lo borró.

En ese momento, una fuente dijo a E! News: “Ellos tuvieron algunas citas, no es tan grande como la gente piensa que es, pero nunca se sabe, ¿quién sabe qué pasará en el Año Nuevo?”

Y miren lo que pasó.

La clave para que el atractivo joven haya conseguido conquistar a la princesa del pop podría ser, al margen de sus abdominales de acero, su carácter aparentemente retraído y caballeroso.

“De pequeño era muy tímido. Con el tiempo he aprendido que no hay nada que atraiga más a las mujeres que un hombre seguro de sí mismo. No un ‘machito’, sino alguien humilde y caballeroso. No he conocido a ninguna chica que soporte a los gallitos”, aseguraba Sam en una entrevista.