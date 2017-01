Ibrahimovic en picada contra sus críticos: “Se les paga para hablar, a mí me pagan para jugar”

El delantero del Manchester United, Zlatan Ibrahimovic tuvo algunas palabras fuertes para los que pensaban que era demasiado viejo para jugar en Inglaterra tras su buena adaptación a la vida en la Premier League.

Ibrahimovic, uno de las máximas figuras del futbol de Suecia, se unió al United en calidad de jugador libre durante el verano y con 35 años de edad, se cuestionó la capacidad del delantero para seguir brillando en el fútbol de primer nivel.

Sin embargo, Zlatan ha tenido un excelente rendimiento en el equipo de José Mourinho esta temporada, anotando un total de 17 goles hasta ahora – 12 en la Premier League. “Me dan mucha energía, enserio”, dijo Ibrahimovic a medios ingleses.

“Mucha energía, porque se les paga para hablar y a mí me pagan para jugar con mis pies – así es como me gusta. He tenido un año fantástico. Con PSG fue increíble, y vine al United y mis primeros seis meses aquí han sido más que increíbles”, prosiguió.

“Vine a la Premier League y todo el mundo pensó que me sería imposible pero, como siempre, les hago comer sus pelotas. Estoy muy feliz y me siento bien, no sé cuántos años me quedan, pero estoy disfrutando del fútbol”, sentenció el sueco.

Ibrahimovic fue parte del once inicial del Manchester United en Londres para medirse al West Ham.