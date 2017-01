¿Quiere retirarse? Guardiola desliza que “me estoy acercando al final de mi carrera como DT”

Para muchos es el mejor entrenador vigente del mundo. Pero lo cierto es que hace muy pooco, el catalán reveló que se siente en los últimos años de su camino como entrenador y descartó seguir adiestrando con 60 años. A sus 45, el ex mánager del Barcelona dijo que se ve por tres años en su actual club, el City, y que se dedicará al golf una vez terminada su carrera en los banquillos.

Josep Guardiola tiene recién 45 años y un futuro enorme por delante, sin embargo él no se ve entrenando por mucho más. Es que el entrenador del Manchester City no quiere ser como Manuel Pellegrini o Carlo Ancelotti -directores técnicos de más de 60 años- y ya comienza a ver su retiro.

“Quiero imaginar que el siguiente paso será mejor. Si no, no estaré aquí; en el momento que sienta -y estoy un poco en ese proceso- que es el final de mi carrera. No voy a ser entrenador con 60 o 65 años”, confesó el ex mánager del Barcelona y Bayern Múnich a la cadena NBC.

Además, aclaró que su estadía en Manchester no será eterna y que posiblemente sea el último club de su carrera. “Estaré en el City tres años o quizás más, pero me estoy acercando al final de mi carrera como entrenador”, siguió el DT que acumula dos Champions League y tres Mundial de Clubes.

El oriundo de Sampedor también se refirió a su futuro una vez confirme su retiro de los banquillos de fútbol. “Si me buscas estaré en un campo de golf, seguro”, cerró ‘Pep’.