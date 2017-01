Capturan ardientes fotos de Pico Mónaco y Pampita en Punta del Este

Después de mandarlo al frente con un video bailando en su cuenta de Instagram, Pampita y Pico Mónaco posaron ante las cámaras de sus amigos, quienes los acompañaban en la playa de Punta del Este.

Tras pasar un año intenso de trabajo, la modelo aprovechó para trasladarse algunos días al país vecino y disfrutar de las fiestas. Eso sí, en compañía de su nuevo novio tenista.

A pesar de no querer blanquear el romance de manera temprana, ahora no tienen problemas en mostrarse públicamente y lo hacen a cada instante. Si no es un evento, es en las redes sociales, pero siempre encuentran su lugar para mostrarse muy cariñosos el uno con el otro.

En las imágenes se los puede ver a los besos y abrazos en la costa uruguaya. La modelo tiene una figura envidiable y él no se queda atrás con las abdominales bien marcadas.