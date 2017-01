EEUU: Trump advierte a Corea del Norte sobre posible amenaza nuclear

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes en Twitter que ningún misil norcoreano alcanzará el territorio de su país, tras las declaraciones del mandatario Kim Jong-un sobre su futuro misil balístico intercontinental.

“Corea del Norte acaba de asegurar que se encuentra en las fases finales del desarrollo de un arma nuclear capaz de alcanzar zonas de Estados Unidos. ¡Eso no ocurrirá!”, escribió Trump en uno de sus ya tradicionales tuits nocturnos.

North Korea just stated that it is in the final stages of developing a nuclear weapon capable of reaching parts of the U.S. It won’t happen!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 de enero de 2017