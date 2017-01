Ronda Rousey podría dejar definitivamente la UFC tras derrota

Una derrota que replanteó su futuro. Ronda Rousey, no sabe si seguirá compitiendo en artes marciales mixtas luego de la paliza que el viernes le dio Amanda Nunes.

“Necesito tiempo para pensar y reflexionar en mi futuro. Estaba preparada no sólo para volver a la competición, también para ganar, pero a veces, incluso dando lo mejor de sí mismo, las cosas no salen como esperamos”, contó Rousey en un comunicado emitido por ESPN. “Estoy orgullosa de ver el desarrollo que han tenido las peleas en la división femenina y se lo agradezco a todas las otras luchadoras, incluyendo a Amanda, que han hecho esto posible”, agregó.

Es más. AnnMaria DeMars, madre de Ronda Rousey, declaró en entrevista para TMZ Sports que tras la derrota contra Amanda Nunes, quiere que su hija se retire de la UFC.

“A mí me hubiera gustado que se retirara desde hace mucho tiempo. ¿Quién quiere ver a su hijo ser golpeado?”, fueron la palabras de la madre de Ronda Rousey al ser cuestionada sobre la última derrota de su hija contra Amanda Nunes.

“Ella tiene talento en muchas otras cosas, en el cine, escribiendo, produciendo, es muy inteligente, se lo he dicho desde que comenzó. Además es hermosa, qué importa lo que diga la gente ahorita, son estúpidos”, confesó AnnMaria DeMars a TMZ Sports.

El futuro en la UFC de Ronda Rousey era incierto tras su derrota en noviembre del 2015 contra Holly Holm pero decidió regresar después de trece meses de inactividad para enfrentarse a la brasileña Nunes. Tras su derrota, Ronda se dirigió a sus fanáticos en un comunicado para agradecerles su apoyo y dejando ver que su futuro en el octagón aún es incierto.

“Quiero darle las gracias a todos los fanáticos que han estado ahí, no solo en los grandes momentos sino también en los mas difíciles. Las palabras no pueden describir lo mucho que significa para mí su apoyo y amor. Regresar, no sólo para pelear sino para ganar, fue la meta en la que me enfoqué por completo el año pasado. Sin embargo, algunas veces, aún cuando te preparas y lo das todo por algo que realmente deseas, las cosas no se dan como las tienes planeadas”.