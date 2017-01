Así es como se ve en la actualidad la protagonista de la serie “Los Años Maravillosos”

Una de las series más populares a finales de la década de los 80 y principios de los 90, sin duda alguna fue Los Años Maravillosos, que con sus 115 capítulos, fue transmitida en televisión entre 1988 y 1993.

Entre los actores que dieron vida a los personajes de este programa estaban Fred Savage, quien dio vida a nuestro querido Kevin Arnold, y Danica McKellar, la famosísima Winnie Cooper.

McKellar nació el 3 de enero de 1975 en Jolla, California, en Estados Unidos. Cuando solamente tenía 8 años de edad, su familia decidió mudarse a Los Ángeles. Una vez instalados, ella y su hermana menor, Crystal, realizaron varias audiciones para obtener una oportunidad como actrices, según refiere Biografías.es.

De hecho, las dos se presentaron para obtener el papel de Winnie, y ambas llegaron al final de la selección, pero Danica se quedó con el papel y su hermana se quedó con el de Becky Slatter, la vecina que se convierte en su eterna rival, y que se quiere quedar con el cariño de Kevin, un adolescente que iba a la escuela y afrontaba problemas sociales propios de su edad.

Sin duda, la serie tuvo un gran éxito, pero después de que terminó, Danica experimentó en su faceta de guionista y directora, con su cortometraje Speechless. Luego volvió a la pantalla como Maddie Monroe, en la película Inspector Mom (2006).

También apareció de manera ocasional en la serie How I Met Your Mother (2005), interpretando a una de las enamoradas de Ted, así como en un episodio de la tercera temporada de The Big Bang Theory (2009).

En cuanto a su vida personal, McKellar estudió matemáticas en la Universidad de California, en la que se graduó con un promedio sobresaliente. Junto al profesor Lincoln Chayes y del estudiante Brandy Winn, participó como coautora de una publicación científica.

Además, escribió el libro “Math Doesn’t Suck: How to Survive Middle-School Math Without Losing Your Mind or Breaking a Nail” (Las matemáticas no apestan: cómo sobrevivir a las matemáticas en la educación media sin enloquecer o romperte una uña). Ella asegura que escribió este texto para demostrar que esta materia sí es para las chicas, ya que es bastante accesible e incluso, un poco glamourosa.

En el amor no le hemos conocido muchas relaciones, sólo la más relevante, con el compositor Mike Verta, con quien estuvo casada por cuatro años y quien es padre de Draco, quien nación en 2010. De hecho, el 8 de noviembre de 2015, Danica publicó en Facebook una foto en la que aparece con su hijo, y que en ese momento tenía un enorme parecido a su compañero de la serie, Fred Savage. En 2014 se casó con Scott Sveslosky, en Hawái.

Como bien podemos ver, con el paso de los años se alejó de la pantalla para dar mayor peso a otras de sus pasiones, su familia y su carrera académica, por lo que te traemos una galería en la que vemos su evolución ¡Aquí la tienes!

Con su hermana Crystal.

Bailando con Macaulay Culkin.

En la celebración por los 100 capítulos de Los Años Maravillosos

Participó en la película Camp Cucamonga (1990) junto a Josh Saviano.

En mayo de 2014, el elenco de la serie se reunió. Aquí vemos a Josh Saviano, Fred Savage y Danica McKellar.

Participó en el reality “Dancing With the Stars”.

Posó con poca ropa para la revista Stuff.

Se casó por segunda ocasión en el 2014 y así luce actualmente.

Vía: De10.com