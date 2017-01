10 señales para saber si tus celos son normales o si eres una enferma compulsiva

Los celos son un problema de nunca acabar en tu relación y no confías en tu pareja, quizás sea mejor separarte de ella. Recuerda que existe una gran diferencia entre tener celos ‘normales’ y sufrir de celos enfermizos. Si sobrepasas el límite, quizás te hagas mucho daño a ti y a tu pareja. Toma en cuenta estas señales e identifica si eres víctima de los celos compulsivos. ¡Mucho cuidado!

1.- No puedes estar sin llamarlo o escribirle. Si no estás físicamente a su lado, debes estar en contacto con él al menos cada 30 minutos. Así que lo llamas, le mandas mensajes, etc. Haces lo que sea necesario.

2.- Controlas lo que hace. Necesitas que te cuente con todo y lujo de detalles qué es lo que hizo durante el día, desde que se levantó hasta que se encontraron. Cuál interrogatorio policíaco, le preguntas: ¿Qué estuviste haciendo entre tal y tal hora?

3.- ¿Tienes que darle permiso para salir? Controlas cada una de sus salidas. No te gusta que salga con sus amigos ‘a solas’ y te la pasas escribiendole mensajes para saber qué está haciendo y con quienes está. No solo eso, llegas ‘casualmente’ para atraparlo con las manos en la masa.

4.- Inspeccionas sus objetos personales. Revisas su celular cada vez que tienes oportunidad y te conoces casi de memoria todo el listado femenino de su directorio telefónico.

5.- Crees que te es infiel. Diga lo que te diga. La mayor parte del tiempo piensas que tu pareja te engaña, aunque te de ‘pruebas’ fehacientes de que no es así. Simplemente no puedes sacar este pensamiento de tu cabeza.

6.- No quieres que tenga amigas. Le temes a cualquier mujer que te parezca atractiva y no te gusta que tenga amigas, menos si están solteras. Así él te diga que no le interesan. Solo te caen bien las amigas de tu chico que también son tus amigas.

7.- Revisas sus redes sociales. Ingresas al Facebook de tu pareja varias veces al día para mantenerlo controlado. Y pobrecito que se atreva a agregar como amiga a alguna mujer, no descansarás hasta saber de quién se trata y por qué la agregó.

8.- No te caen bien sus compañeras de trabajo. No te gusta cuando te habla sobre una nueva compañera del trabajo. Para ti representa a una potencial amenaza, que llegará a coquetear con tu novio durante toda la jornada laboral.

9.- No lo dejas hacer vida social. Si van a una fiesta, no lo sueltas ni para ir al baño. Necesitas demostrarle a todo el mundo que eres la oficial. Además, no tienes problemas en hacerle ‘escenas’ en público si algo no te parece, se lo dices frente a todos.

10.- Te has convertido en una espía. Has espiado cada uno de sus pasos al menos una vez y revisas su ropa, billetera, maleta o archivos de la computadora para encontrar pruebas.