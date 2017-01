Diputado Cornejo respalda demanda de Sharp por “plan maestro en Valparaíso”

El diputado DC Aldo Cornejo formuló un llamado al Gobierno a “asumir de una vez por todas, la precaria situación en que se encuentran numerosas poblaciones de Valparaíso “ y a implementar una solución integral con una fuerte y decidida inyección de recursos”. Cornejo respaldó la demanda del alcalde la ciudad porteña, Jorge Sharp, en torno a un plan maestro, pero insistió en la principal responsabilidad “del estado , debiéndose aportar los recursos y los equipos necesarios para una solución, de carácter excepcional, y eficiente “.

Lo anterior, al ser consultado por la forma en que se debiera enfrentar la situación de Valparaíso, tras el voraz incendio en el sector de Puertas Negras, ubicado en la parte alta de Playa Ancha y que, según el último balance entregado por las autoridades, dejó más de 140 casas destruidas y 19 personas lesionadas.

El parlamentario sostuvo que “ha llegado el minuto de respaldar lo que dice el alcalde de Valparaíso cuando el habla de un plan maestro; pero, creo que hay que ser bien claros. En este minuto le que corresponde es que el gobierno central y no sólo el municipio, definitivamente y de una vez por todas, ponga todos los recursos que la ciudad requiere y elabore un plan de inversión que permita que la parte alta de la ciudad pueda vivir tranquila en los próximos años”.

Agregó que “no tiene mucho sentido seguir discutiendo si es conveniente o no que la gente viva en esos lugares, qué si es conveniente que la parte alta esté habitada. Esa gente, como ayer, hace 50 años que vive ahí, que tiene, con muchísimo esfuerzo, su titulo de dominio, y que ha conseguido en los últimos 20 años agua potable y alcantarillado. Estos son barrios consolidados en una zona, y es la gran característica de Valparaíso, de grandes complejidades geográficas y geomorfológicas”.

“En consecuencia”, indicó Cornejo, “lo que cabe es no seguir discutiendo si es buena o no esta situación, si no que hay que aceptar que Valparaíso es así, que son esas características las que le dan identidad, eso es lo que atrae a los turistas que admiran en definitiva la belleza de la ciudad, por lo que es necesario que el Gobierno Central ponga los recursos que se requieren para proteger la parte alta de Valparaíso. Eso significa seguir instalando estanques se agua como los puestos después del mega incendio del 2014, significa cortar los bosques aledaños a las viviendas en la parte alta de Valparaíso, significa también, instalar redes secas en las bajadas de escalas que hoy día no existen y donde los bomberos no llegan porque no cuentan con mangueras tan largas y por supuesto, significa que la población aprenda a cuidar su entorno y no arroje más basura a las quebradas”.

Finalmente el diputado demócrata cristiano señaló que “no es ni un misterio que la Municipalidad de Valparaíso tiene un problema económico bastante complejo, en consecuencia, corresponde que el Gobierno ayude al municipio a desarrollar esta tarea, designando un conjunto de ministros o jefes de servicios de distintos sectores; agricultura, obras públicas, vivienda, medio ambiente, para enfrentar y desarrollar un plan maestro en conjunto con la autoridad municipal y poner los recursos suficientes para evitar este tipo de tragedias”.

