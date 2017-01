Este es el “Vajazzing”, la nueva moda para “embellecer” la zona íntima

Su Facebook impazza questa foto presa dal blog di @cliomakeup_official, in cui si parla del vajazzling, ovvero l'arte di decorare il pube e la vagina con pietre luccicanti e preziosi Swarovski.. In Italia sta arrivando ora, 3 o 4 anni dopo gli Stati Uniti, e sembra che piaccia.. Esteticamente sembra carino, ma sinceramente non credo che faccia per me.. Probabilmente lascerei scie di brillantini mentre cammino, facendomi così sembrare un unicorno in incognito, con problemi di incontinenza urinaria… e voi che ne pensate? Comunque ne parliamo questo weekend sul blog..:)

A photo posted by Farmacia In Pillole (@paola_farmacia_in_pillole) on Oct 13, 2016 at 2:44am PDT