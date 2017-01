Gata perdió sus crías y uno de sus ojos tras ser aparentemente torturada

Voluntarias de la agrupación de rescate animal Gatitos Calama encontraron a una felina a punto de morir, arrastrándose por las calles y maullando de dolor, según informa Soy Calama. De acuerdo a lo que detalla el medio, la gata habría sido golpeada y torturada, al grado de perder sus crías y uno de sus ojos. Hasta el momento no habría responsables del hecho.

“Es mucha la crueldad que muestran contra los animales. El año pasado hasta animales baleados encontramos y ahora rescatamos a esta gatita en muy malas condiciones. La gente nos pedía ayuda, estaba dentro de una bolsa de basura, como pudo salió de ella y luego se arrastraba maullando de dolor, porque estaba muy mal”, relató a Soy Calama, Karina Zuñiga, presidenta de la agrupación.

El medio añade que se presume que Rosita, como bautizaron al animal, “fue golpeada con elementos contundentes, además de ser arrojada y varios tipos de violencia que lo único que tenía como fin era verla morir”.

Zúñiga explicó que no han podido realizar una denuncia porque no cuentan con nombres o fotos que pudieran dar cuenta de algún o alguna responsable. “Si alguien sabe algo o vieron algo no duden en ayudarnos a denunciar”, señaló la voluntaria.

Junto con ello agregó que quienes quieran hacer donaciones para ir en ayuda de la gata pueden enviar un correo a gatitosabandonadoscalama@gmail.com o depositar en la chequera electrónica del Banco Estado, número de cuenta 02170936488, Rut 65.101.9125.