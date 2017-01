Kim Kardashian actualizó su foto de perfil de Facebook y es más rara que nunca

enía que comenzar el 2017 para que suceda lo que todos esperábamos: Kim Kardashian, finalmente, volvió a las redes sociales, y lo hizo de una manera bastante particular.

La estrella de Keeping Up With the Kardashians no publicaba nada desde el 2 de octubre, a horas de que sea violentamente asaltada en su cuarto de hotel de París.

Luego, con el paso de las semanas, lentamente, fue re-apareciendo para finalmente comenzar a tomar las riendas de sus redes sociales, actividad de la que era habitué.

Obviamente, la reacción que generó su vuelta fue de mucha emoción… pero también, desconcierto. Lo primero que hizo fue publicar una tierna postal familiar, bajo el escrito “Familia”. La foto no era nítida, y parecía más bien filtrada con un efecto antiguo, pero bastó para que sus fans se alegraran por su regreso.

family Una foto publicada por Kim Kardashian West (@kimkardashian) el 3 de Ene de 2017 a la(s) 10:56 PST

Y si pensábamos que era casualidad que la foto tenga ese efecto, espera por descubrir cuál es su nueva foto de perfil de Facebook: considerablemente pequeña y desproporcionada, la imagen muestra el perfil de Kim, extremadamente seria, con su cabello lacio largo. Llama la atención la baja calidad de la fotografía, algo que Kim siempre atendió antes de subir postales a sus redes sociales.

Como si fuera poco, su portada es aún mucho menos Kardashian. Cambió una que tenía sobre emojis, por un fondo “rosa bebé”, simple y dulce. Pareciera que su vuelta va a estar rodeada de misterio, y que, sobre todo, Kim ya no es la misma.

“Creo que es una llamada para hacer muchos ajustes”, explicó Khloé Kardashian a semanas del robo. “Esto es algo realmente serio para Kim. Es algo realmente personal cuando, con semejante terror emocional, uno quiere superarlo”, expresó, sobre el estado de salud de su hermana.

“Para nosotros es una llamada, pero sobre todo para asegurarnos de que nuestra hermana esté bien”, dijo, seria. Y ahora, finalmente, Kim volvió.

Vía TKM