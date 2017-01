Sefa Boydaş, el futbolista que sobrevivió a la masacre de Estambul: “Algunas personas pisoteaban a otras”

Boydaş, que juega de centrocampista, narró las “escenas de pánico” que no olvidará jamás: “Yo llevaba unos 10 minutos ahí cuando de repente escuché disparos y una de mis amigas se desmayó. Me la cargué en la espalda y empecé a correr inmediatamente. A medida que yo avanzaba, algunas personas pisoteaban a otras. No sé cómo logré huir.”

El futbolista, de 21 años, contó que la Policía llegó rápidamente, pero no pudo hacerse con el control de la situación de forma inmediata, porque no sabían quién era el atacante. “Todos éramos sospechosos”, explicó.