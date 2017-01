Estudio del Minsal termina por destrozar los argumentos de AB Chile contra la ley de etiquetados

La ministra de Salud, Carmen Castillo, realizó hoy una conferencia de prensa a seis meses de la entrada en vigencia de la ley de etiquetados, que avisa mediante discos pare negros acerca de los alimentos altos en algún componente nutricional (grasa, calorías, sodio, etc.). Esta publicación viene justo unas semanas después de que la organización Alimentos y Bebidas de Chile A.G. (AB Chile), que agrupa a las grandes empresas internacionales de alimentos (Carozzi, Arcor, Coca-Cola, CCU, etc.), lanzara su campaña llena de rostros de televisión para, según ellos, mejorar la ley.

Uno de los argumentos que expusieron, de hecho, decía “Utilizar elementos positivos de información nutricional que ayuden al consumidor a discriminar positivamente entre los productos”. Por eso son importantes los resultados de este estudio realizado por el Instituto de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, que, entre otros datos, arroja que un 91,6% de las personas encuestadas se ven influenciadas por los discos pare a la hora de comprar alimentos.

Y no solo se queda ahí, pues el 92,4% de los consultados evaluó bien o muy bien la iniciativa de etiquetar los alimentos que sean altos en estos nutrientes nocivos para la salud. Así también un 91,3% de los encuestados opinó que está bien que no se vendan este tipo de alimentos en los recintos escolares, mientras que el 74,5% dijo que está bien o muy bien que estos productos no puedan realizar publicidad destinada a menores de 14 años.

“Lo que estamos viendo es que las personas están tomando decisiones evaluando esta imagen, el octágono puesto en las partes frontales de los alimentos, y eso es muy importante”, dijo la Ministra. Además, agregó que las personas pueden decidir “qué y cómo comer, y qué quieren para el futuro de sus hijos, en un contexto de alta prevalencia de obesidad y sobrepeso en nuestra población”.