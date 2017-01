Sufría de un incesante bullying por sus dientes. Se operó y ahora es realmente otra persona

Las personas a veces podemos ser muy crueles, no entendemos que para el “otro” la vida puede estar siendo un real pesadilla y nos reímos de sus defectos más terribles. Se da mucho en los colegios, donde los niños aún no han aprendido que las consecuencias de burlarse del resto de las personas pueden llegar a ser nefastas. Pues bien, Gemma Swift no tuvo que atender a una escuela para que se rieran de ella a destajo.

Esta joven mujer británica ha pasado toda su vida siendo objeto de burlas. Ha debido soportar las más crueles palabras y acciones en su contra sólo por su apariencia. Sí, a veces la forma en que las personas nos vemos es motivo suficiente para que otros nos ataquen con fuerza.

Ahora bien, Gemma decidió darle un vuelco a su vida y someterse a una cirugía estética y funcional. La operación modificaría sus pómulos y dientes a fin de hacerle lucir mejor, pero también, de darle una mejor mordida a su mandíbula.

¿Los resultados? Revísalos tú mismo.

Gemma gastó más de 15 mil dólares en la operación que la hace ver realmente diferente.

¿Tú qué opinas al respecto?