Cámara aprueba categórico informe de Comisión Investigadora por polémico proyecto de energía en la Araucanía

Por 102 votos a favor la Cámara de diputados aprobó el informe de la comisión investigadora por el proyecto Polpaico en Curacautín, región de la Araucanía. Tras la votación, los diputados de la región, Fuad Chahin y Mario Venegas, destacaron el apoyo transversal, señalando que las deficiencias detectadas, “no pueden volver a repetirse y, bajo ningún pretexto o razón, vulnerar ni el ecosistema ni a las comunidades “.

Sobre el informe aprobado hoy, el diputado Fuad Chahin señaló que “respeta la opinión de las comunidades, revocando la calificación ambiental aprobada en el comité de ministros por una voluntad política del ex Ministro de Energía. Se detectó vulneración de la participación ciudadana, afectando las actividades propias de las comunidades en el territorio; como la actividad turística, por eso nos parecía que este era un proyecto muy mal pensado y por eso es que en la instancia regional se rechazó por 8 votos contra 3”.

Además agregó que “recordemos que este proyecto prácticamente sin discusión y por la voluntad política del Ministro de Energía se aprobó unánimemente en el comité de ministros sin la posibilidad de discutir como corresponde y, afortunadamente, el tercer tribunal ambiental de Valdivia, que es el competente en este caso, revocó la calificación ambiental del comité de ministros, acogió la reclamación de las comunidades indígenas, por lo tanto también el tribunal ambiental está en la línea del informe que hemos aprobado hoy en la cámara de diputados”.

Chahin agregó que “no se pueden aprobar proyectos eléctricos pasando por encima de la ley, vulnerando nuestra legislación medioambiental, sin respetar a las comunidades. Nosotros no estamos en contra del desarrollo, pero creemos que ese desarrollo tiene que ser responsable, respetuoso y armónico no solo con el medio ambiente, sino que también con las personas. Por eso apoyamos este informa de la comisión investigadora que fue muy acucioso, respecto y tuvimos un tremendo apoyo en la sala de la cámara con 102 votos a favor y 3 abstenciones”.

Por su parte, el diputado Mario Venegas (DC) señaló que es de la mayor importancia recoger las recomendaciones que el informe hace en orden a optimizar los procesos de evaluación de estos proyectos y fortalecer la participación ciudadana, incluso hasta el punto de hacer algunas modificaciones legales que permitan que estas iniciativas no impacten otros aspectos del desarrollo.

Señaló que el informe, por ejemplo, menciona cómo el Comité de Ministros no escuchó la voz de la localidad de Curacautín en el caso de Doña Alicia, ni a la Corema, que votó por ocho votos contra tres rechazar el proyecto porque consideraron insuficiente la información recabada. “Eso no me parece bueno ni ahora ni para el futuro del desarrollo de proyectos de este tipo, esperamos que este informe colabore en un mayor respeto a nuestros ecosistemas y que no volvamos a ver casos como estos”.

El Ciudadano