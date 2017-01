FOTO: A nadie le gustó este nuevo accesorio que lució Kel Calderón

Sí, nuevamente son noticia. En esta oportunidad la hija de Raquel volvió a llamar la atención de sus seguidores tras compartir una fotografía con un (según algunos fanáticos) “horrible” accesorio que es tendencia entre las celebridades internacionales, pero que aún no se masifica en nuestro país.

Esto, porque dicho accesorio había sido utilizado por famosas de todo el mundo, como Kylie Jenner y Olivia Palermo, y en Chile no podía faltar. Hablamos del desconocido cinturón con flecos, que puede ser utilizado como un vestido ajustado tal como lo mostró Kel Calderón.

No obstante, la publicación dividió a sus seguidoras pues algunas no aprobaron el dichoso accesorio, incluso lo tacharon de “horrible”. Por otra parte, sus fanáticas más fieles no dudaron en dejarle comentarios positivos: “Estai estupenda, buenas vibras pa ti tb “, “Hermosa!!!! Sin mas comentarios”, “Que linda”.