Alcaldesa de Maipú: “Soy súper feminista, pero no de las que se dejan bigotes y quieren parecerse a un hombre”

La nueva alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, dio una entrevista donde se explayó acerca de su postura como mujer frente al avance del feminismo y los cuestionamientos que recibió luego de señalar que, tras ser electa, había dado tantas entrevistas que su familia se quedó sin desayunar.

Según Barriga, el hecho de ser la primera mujer alcaldesa de una de las comunas más populares de Chile “tiene mucho significado, y te puedo decir que la gente ha notado la diferencia en estos 10 días, partiendo por el trato. La sensibilidad nos hace muy diferente de los hombres. Ser sensible tiene que ver con la inteligencia emocional más desarrollada, con una mano distinta”.

Además, señaló que “yo no me considero menos mujer por arreglarme, por pintarme los labios, por usar un tacón. Yo soy súper feminista, pero no de las feministas que se dejan bigotes y quieren parecerse a un hombre para ser empoderadas y creo que represento a muchas mujeres”.

Barriga se refirió a los cuestionamientos sobre su rol al interior de su hogar y enfatizó que “me han ofendido tanto, incluso con el tema de ‘Ni una menos’, ¿pero sabes? En el fondo, a mí no me afecta. La gente común y corriente, tiene súper claro quién soy, y lo que he hecho”.

Además, descartó su taller de princesas y señaló que siempre ha hecho actividades “en las que me disfrazo de princesa o de distintas cosas para hacer estos bailes entretenidos con la instructora de zuma”. Para Barriga, se trató de un malentendido provocado por un “bullying político” por parte de The Clinic.

“No, yo invité a un taller, a bailar, a jugar… Entonces, se tomó este punto de vista y el Sename sacó el taller de anti-princesas. ¿Qué significa un taller de ‘desprincesamiento’? Es como decir ‘no jueguen con princesas’ ¡y no! Yo digo que los niños jueguen con lo que quieran. Pero se han ensañado conmigo y ni seguir hablando del rosado, porque yo que sepa, ya no tengo ni los colaless rosados ya (risas)”, señaló.

Al finalizar, la alcaldesa enfatizó que tiene una historia de la que está orgullosa: “Yo sé de qué me hablan cuando me hablan las mamás solteras, sé de episodios de violencia, de pensión alimenticia, de esperas en consultorios… Yo he vivido esas situaciones, a mí no me las han contado. Yo no estoy promoviendo ningún tipo de prototipo”.

El Ciudadadano