FOTO: El increíble regalo de Mauricio Isla a Gala Caldirola

Gala Caldirola se integró al programa de La Red ‘Así Somos’ y además fue la musa de Mario Guerrero en el videoclip de “Bendita locura”.

En la grabación que se llevó a cabo en la comuna de Pudahuel, la española fue vista por la prensa con un llamativo anillo.

Tras ser consultada por LUN acerca del anillo que lleva en su mano la ex chica reality aseguró que se trata de un regalo que Mauricio Isla le hizo para Navidad. “Fue un regalo de Navidad que me dio él (…) No es de compromiso. De todas formas yo soy de las personas que, aunque no esté comprometida con un anillo, si estoy con alguien me comprometo con el corazón. Para mí ser novia o ser la señora de alguien es lo mismo”, expresó.

Vía TKM