Horóscopo: qué signo del zodiaco es mejor en la cama

Ya sabes lo que se dice: para gustos, los colores… Y, por supuesto, el sexo no es una excepción. Lo que excita y provoca mucho placer en unos, aburre y espanta a otros. En cualquier caso, acudimos al horóscopo para saber qué signo del zodiaco es mejor en la cama. Para ello, analizamos con quién se lleva mejor cada signo en el sexo.

Horóscopo sexual para cada signo

–Si eres Aries… necesitas un signo del zodiaco que sea tan apasionado como tú en la cama. Los Sagitario y Leo te darán el sexo que necesitas, pero si quieres sentir esa chispa especial quizá deberías probar con un Escorpio.

–Si eres Tauro… busca un hombre delicado con el que pasarlo bien en la cama. Te llevarás bien con los Virgo, pero también con los Cáncer. Los hombres Capricornio, además, te aportarán un poco de ritmo en el sexo.

–Si eres Géminis… para ti, el mejor signo del zodiaco en la cama es Libra. Tú les darás algo de pasión y él te procurará un poco de cabeza. Si lo que buscas es placer, apuesta por los Leo o Aries.

–Si eres Cáncer… te excita el sexo amoroso, por lo que necesitas a un signo al que le gusten los cariños. Búscate a un hombre Piscis o a un Escorpio porque a ellos también les encantan los mimos.

–Si eres Leo… y quieres tener mucho placer, más te vale arrimarte a hombres Aries o Sagitario porque igual que tú, ellos prefieren el sexo explosivo. Olvídate de signos más tranquilos como los Virgo o Capricornio.

–Si eres Virgo… te gustan las cosas bien hechas, incluso en lo que se refiere al sexo. Siempre aspiras a lo mejor, así que lo que necesitas es un hombre Tauro o Capricornio para meter en tu cama. Los Piscis también son compatibles contigo.

–Si eres Libra… seguro que alguna vez te han dicho que pareces modosita pero te transformas en el sexo. Por tanto, te llevarás bien en la cama con signos como Aries, Leo o Sagitario.

–Si eres Escorpio… y aún no has probado a acostarte con un Aries, no sabes lo que te estás perdiendo. También eres compatible con los hombres Géminis y otros Escorpio. Estos son los signos que mejor te entenderán.

–Si eres Sagitario… buscas a un signo que explote en la cama. Los Aries y Leo son muy compatibles contigo, pero mejor evita a otros signos más paraditos como los Piscis o Virgo porque ellos te aburrirán.

–Si eres Capricornio… encontrarás la respuesta que estás buscando en los hombres Tauro y Cáncer. Ellos te darán todo el placer que estás deseando obtener en el sexo. Un consejo: déjate en casa la timidez.

–Si eres Acuario… necesitas a alguien que esté dispuesto a hacer realidad tus fantasías sexuales. por eso, te llevarás bien con signos como Libra o Géminis. Aunque pueda parecer sorprenderte también eres compatible con Aries y Leo.

–Si eres Piscis… el mejor signo para tener sexo es Cáncer, aunque también te llevarás bien con los Tauro o Escorpio. Lo más importante es que te sientas cómoda con ellos, por lo que hay debes evitar a los Sagitario o Géminis.

Vía DF