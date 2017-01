No podemos creer que Justin Bieber haya hecho esto con una de sus mascotas (+ Foto)

Es cierto que sus antecedentes no lo favorecen pero no pensamos que llegaría a este nivel de abandono.

Justin Bieber no solo tiene una relación complicada con las chicas. Él mismo se ha encargado de dejar en evidencia que también tiene una relación difícil con los animales.

Cada vez que se le antoja, el ganador del Grammy adquiere una nueva mascota y la presenta con mucho ánimo y orgullo. Sin embargo, el tiempo se ha demostrado que se aburre muy pronto de ellos y de las responsabilidades que vienen con el hecho de hacerse cargo de otro ser vivo e indefenso.

En agosto de 2016, el intérprete de Where Are You Now tomó su ya inexistente cuenta de Instagram para presentarnos a su nueva adquisición, Todd, un adorable cachorro de raza chow chow que nos robó el corazón al instante.

“Todd, nueva bolita peluda”, escribió entonces Bieber junto a la primera imagen del can. “¿Cómo eres real?”

Ya deben saber hacia dónde nos dirigimos con todo esto… Sí, el ídolo pop se deshizo de Todd, y en lugar de cuidarlo para siempre prefirió dejárselo a uno de sus bailarines, C.J. Salvador.

Cualquiera pensaría que la suerte de Todd mejoraría en los brazos de alguien que en realidad se preocupara por él, pero lo cierto es que todo empeoró. Con apenas siete meses de edad Todd fue diagnosticado con “displasia severa de cadera”, y según el propio Salvador las únicas dos opciones frente a este panorama son: ponerlo a dormir para siempre o realizarle una costosa y complicada operación.

La operación para brindarle una mejor calidad de vida a Todd cuesta 8.000 dólares, monto que Salvador comenzó a recaudar a través de Go FundMe, donde por fortuna no solo alcanzó la meta trazada, sino además la sobrepasó, logrando reunir hasta 8.406 dólares.

Luego de ver esto muchos se preguntan: ¿Acaso Justin no donó algo para la causa de su antigua mascota?

Recordemos que según Forbes, Bieber ganó más de 56 millones de dólares durante el 2016. Es decir, salvar a Todd sería pan comido para él, al menos monetariamente hablando.

Esta no es la primera vez que Bieber se muestra completamente egoísta frente a animales que alguna vez adquirió con emoción. En el pasado fue dueño de un perro llamado Sammy (quien falleció), también tuvo a Johnson la serpiente (que subastó para una obra de caridad), Pac fue su “adorado” hámster (que terminó regalando a una fan que se encontraba en la primera fila de uno de sus conciertos), de Tuts el gato no se sabe nada y en 2013 abandonó a su mono OG Mally en Alemania.

Por los momento Justin aun conserva a Ester, una adorable Yorkshire que esperamos tenga un mejor destino que todos los animales que nombramos arriba.

También esperamos que el pequeño Todd se recupere pronto como todo un campeón.

Sorry, Justin, pero todo esto habla muy mal de ti…

