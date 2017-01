Investigadores hallan evidencia “irrefutable” de que los neandertales fueron caníbales

Por mucho tiempo se pensó que los Neandertales eran un grupo humano poco sofisticado que se había extinguido por causa de la irrupción de humanos modernos más inteligentes. Luego, un nuevo descubrimiento reveló que se preocupaban por sus muertos y que incluso tenían rituales mortuorios, lo que refleja cierto nivel de complejidad social. Ahora, una nueva investigación sugiere que los Neandertales no sólo se hacían cargo de sus muertos, sino que también se los comían.

Investigadores encontraron huesos humanos en una caverna en Bélgica, los que presentan evidencia de que la carne sobre ellos fue desgarrada. Ciertas fracturas que también se encontraron en los restos óseos, indicarían que se intentó llegar a la médula con fines alimentarios.

Los huesos son de cuatro adultos, o tal vez adolescentes, y están en las cavernas de Goyet, un sitio arqueológico en el sur de Bélgica. Los restos tienen marcas que los autores del estudio consideran evidencia “irrefutable” de canibalismo.

Los restos, de 40.000 años de antigüedad, pertenecen a una época en que los Neandertales estaban en retirada y el Homo sapiens emergía como especie humana moderna dominante. El estudio, publicado en la revista Scientific Reports, afirma que “los huesos muestran modificaciones antropogénicas distintivas, lo que provee de clara evidencia de actividad carnicera”.

Esta actividad incluye cortes “para desarticular y remover la carne” y remoción de la médula ósea, lo que se ve en el carácter de las fracturas. Algunos de estos huesos también fueron usados para hacer herramientas.

“Es irrefutable que aquí se practicó canibalismo” dice el arqueólogo belga Christian Casseyas, quien también guía visitas en las cavernas. “[Los Neandertales] quebraron estos huesos de la misma manera en que quebraron los de renos y caballos que se encontraron a la entrada de la cueba, ciertamente para extraer la médula”, agrega Casseyas.

Ya había evidencias, encontradas en Francia y España, que sugerían que esta especie humana habría tenido comportamientos caníbales, pero esta investigación en el norte de Europa viene a confirmar los estudios previos.

Los investigadores no saben por qué los Neandertales se comían a los muertos de su propia especie. No se sabe si era una costumbre sistemática o si ocurrió en un momento en particular, dice otra autora del estudio, Hélène Rougier, y agrega que las razones podrían ser meramente alimentarias o bien simbólicas.

