¿Cómo saber si alguien te está mintiendo en WhatsApp? Acá una posible respuesta

Sospechas que alguien te está mintiendo en WhatsApp, pero seguramente no sabes cómo comprobarlo, porque, vamos, está escribiendo así que no puedes ver a la persona ni mirar si sus ojos dudan o si cae en contradicciones, entonces ¿cómo me doy cuenta?

Un estudio parece tener la respuesta, patrocinado por la Universidad de Brigham Young en Utah y coordinado por el profesor en sistemas de información Tom Meservey, mismo que consistió en someter a 100 estudiantes de otras dos escuelas a un cuestionario de 30 preguntas que debían enviar a una computadora, justo como si estuvieran teniendo una conversación en texto o por WhatsApp. Todos los participantes debían contestar la mitad con respuestas que fueran mentira, luego se sometió toda la información a un programa experimental para detectar cuáles no eran verdaderas.

En condiciones “normales” un ser humano puede detectar en un 54% de veces cuando alguien está mintiéndole, pero se debe a que no sólo estás escuchando sus palabras, sino también ves su expresión y sus gestos. Cuando la comunicación es digital, el porcentaje disminuye, entonces no sabes qué es cierto y que no.

Meservy señaló que las “conversaciones digitales son un terreno fértil para el engaño porque la gente puede ocultar fácilmente su identidad y sus mensajes a menudo parecen creíbles”.

Los investigadores se dieron cuenta de que cuando los estudiantes mintieron sus respuestas eran más cortas, pero se tardaban un 10% más de tiempo en elaborarlas. Entonces si alguien se tarda en responder y sus respuestas son más cortas es probable que te esté engañando, así lo señala Super Curioso.

Tom Meservey señala que este es el comienzo de un sistema que podría servir para detectar engaños en tiempo real, así que ahí esta ¿el futuro?

Vía: De10.com