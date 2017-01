Mira a estos famosos que iniciaron sus carreras en la industria pornográfica

La industria cinematográfica es una de las más despiadadas en el medio artístico. Si bien vivir del arte no es sencillo en ninguna de sus ramas, el cine, al depender de productoras, ejecutivos y muchas personas que seleccionan a los actores por más cosas que el talento, se convierte en una zona de guerra para los que buscan interpretar algún papel. La cantidad millonaria de personas que actúan en diferentes campos de la actuación ha hecho que estos crucen fronteras laborales debido a diferentes situaciones o que en la incapacidad de comenzar actuando en el lugar de sus sueños comiencen en otro tipo de industria como la pornográfica.



Hay actores y actrices que comenzaron su carrera haciendo películas pornográficas, donde el sexo va antes que la historia y donde el cuerpo importa más que las técnicas actorales. Después de pasar por ese terreno, alguno lograron incursionar en el cine comercial, en la televisión y algunos incluso son grandes estrellas mundiales.

John Bailey



La serie Happy Days fue una de las comedias más vistas en los años 70, John Bailey fue invitado a dos episodios y también participó en una de las series más entrañables para el público estadounidense, M.A.S.H. Finalmente la comedia infantil Wonderbug lo tuvo como uno de los actores más importantes. Antes de pasar a la historia en las series más importantes de esa época, Bailey actuó en más de 140 cintas pornográficas e incluso produjo una. La transición de Bailey a la televisión comercial comenzó desde que se negó a continuar haciendo escenas sexuales en las películas pornográficas para sólo servir como el personaje humorístico, después de eso dejó para siempre el negocio para dedicarse solamente a las series antes mencionadas.

McCarthy fue Miss USA en 1991, y a partir de eso comenzó a actuar en series icónicas de los 90 como Beverly Hills 90210, Melrose Place e incluso Even Steven. También actuó en That´s so Raven y Passions. Pero en 2008 decidió incursionar en el cine porno. A diferencia de otros actores, ella pasó de lo comercial a lo sexual. En esta entrevista habla un poco acerca de su decisión y de lo que significa para ella moverse a otra industria.

Sylvester Stallone

El semental Italiano es el nombre que obtuvo la cinta erótica que el actor protagonizó a principios de los años 70. Su nombre original es The Party at Kitty and Stud`s pero al ganar fama por Rocky, el nombre fue cambiado. El actor ha admitido que aceptó el papel después de ser desalojado de su apartamento y llevar unos días viviendo en una central de autobuses.



Cameron Diaz

Dos años antes de incursionar en el mundo de Hollywood con The Mask, Diaz trabajo en la cinta de softcore porn llamada She´s no Angel en la que ocupo el papel de “chica desnuda”. En la cinta se puede apreciar a Diaz vestida de cuero y con un látigo, con el que flagela a un actor encadenado. Esto no afectó en la futura y exitosa carrera de la actriz, quien ahora se encuentra entre las mujeres mejor pagadas de Hollywood.





David Duchovny



Duchovny estelarizó la famosa serie The X files en los años 90. Antes de protagonizar la serie sobre investigaciones paranormales, era el presentador de los capítulos eróticos de la serie Red Shoe Diaries. Tiempo después admitiría tener adicción al sexo, por lo que no sorprende el papel que años después tuvo con Californication, en el que su personaje era un escritor alcohólico que a lo largo de la serie tenía relaciones con muchas mujeres.

Sasha Grey





Mariana Ann Hantziz es su nombre de nacimiento. En 2006, con 18 años entró en la industria pornográfica para abandonarlo definitivamente en 2011, cuando era considerada una de las mejores actrices de la industria. A partir de entonces ha participado con Steven Soderbergh, ha actuado en la famosa serie de HBO Entourage en una versión ficticia de ella misma, y este año protagonizó una cinta junto a Elijah Wood. También es parte de una campaña de promoción de lectura e incluso escribió un libro erótico llamado La sociedad Juliette.