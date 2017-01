El incendio que afectó a la zona de Laguna verde en Valparaíso en el despertar del 2017, hizo desempolvar el historial de desastres que han afectado al puerto pero que no han tenido respuestas efectivas por parte de la serie de gobiernos que han emitido pomposas declaraciones y prometido planes de urbanismo adecuados para la compleja geografía de este Patrimonio de la Humanidad.

La imagen repetida de los cerros del Puerto Principal envueltos en llamas, con cientos de familias afectadas y en algunos casos con varias decenas de muertos, dan cuenta de la inexistencia de políticas públicas que resguarden el derecho a la vivienda digna y de un desarrollo urbano que de respuesta a las necesidades de los ciudadanos y no de los inversionistas inmobiliarios.

Pero ha pesar que las autoridades señalan, por años, la existencia de planes maestros o políticas de estado en materia de vivienda y urbanismo, los hechos dan cuenta que no se ejecutan debidamente o que están proyectados para plantearlos como bien de consumo en vez de considerarlos como un derecho.

En conversación con El Ciudadano Doris González, vocera del Movimiento de Pobladores Ukamau, señala sobre lo desnudo que aparece el estado en esta materia que “lamentablemente el incendio de Valparaíso deja al descubierto la falta de visión y pensar la ciudad, siendo nosotros, los pobres, siempre los más perjudicados. El Estado de Chile nos llama “vulnerables” y nos hacen más vulnerables aun al no tener las condiciones óptimas al no tener una ciudad pensada para aquellos que la habitan sino que para el negocio inmobiliario y la especulación”.

“No hay política estatal en materia de pensar la ciudad y por eso deben haber estos planes maestros de los que se habla, que no sólo significan entregar más viviendas o subsidios sino que tiene que haber protocolos en casos de emergencias” destaca González en referencia a los acontecimientos vistos en Valparaíso.

En este sentido González sostiene que una de las evidencia del modelo público de vivienda y urbanismo es la potencia de la industria inmobiliaria.”Es evidente enriquecimiento de las grandes empresas que especulan con el suelo y no les importan las condiciones en las que vivan miles de personas a lo largo de nuestro país” recalca la dirigenta.

Reglón seguido, la vocera de Ukamau cree que una de las claves para errada planificación urbana tiene relación con que este proceso se desarrollo sólo en base a directrices técnicas económicas, pero que no permite la participación real de la ciudadanía. En esta línea declara a este medio que “hoy existe una planificación urbana donde las familias no tienen opción, porque el Estado no es capaz de dar respuestas en el minuto que se necesita en el tema de la vivienda y no les queda otra que tomarse los terrenos. Después de la radicación en esos sectores tiene el Estado de entregar los recursos suficientes para evitar catástrofes como ésta”.

“La participación ciudadana es una frase que se ha manoseado pero no que concreta. En el tema de pensar la ciudad y el derecho a la vivienda es momento de pensar para tener una sociedad más justa”, agrega.

Pensando con el bolsillo

“El Estado permite la construcción de viviendas de mala calidad o en zonas de riesgo”, sostiene sin miramientos Doris González a la hora de referirse a cómo se desarrollan los planes de viviendas para los sectores de escasos recursos.

Y pone como ejemplo lo que sucede con el caso Caval, donde el hijo y la nuera de la presidenta Bachelet cuando expresa que “El negocio del suelo está determinado a un sector de la sociedad, incluso el hijo de la Presidenta está involucrado en un caso de este tipo, y se mantienen a los postergados sin acceso a este derecho”.

“El Estado debe trabajar directamente con las comunidades y no con los intermediarios – Egis – que en su mayoría lo hacen de manera nefasta y además se quedan con una gran parte de estos recursos” apunta la vocera de Ukamau.

Y, para finalizar, recordando el proyecto de vivienda Maestranza San Eugenio que a pulso Ukamau está sacando adelante y que tiene como gran valor la participación de los futuros habitantes en la totalidad del proyecto sostiene que “La voluntad política hemos tenido que sacarla a la fuerza en base a la organización. Acá lo que hay que hacer es tomarle el parecer a la ciudadanía, hay mucho conocimiento que no se toma en cuenta porque sólo se prioriza a la burocracia de técnicos y no se conoce a quienes conocen los territorio.

José Robredo H.

@joserobredo

El Ciudadano