Un niño se ahoga en la piscina mientras su madre mira el teléfono (FUERTE VIDEO)

En la Red acaba de aparecer una grabación escalofriante que refleja cómo una mujer escribe un mensaje en su móvil, mientras su hijo de 4 años se ahoga en la piscina cerca de ella, informa ‘Shanghai Daily‘. El hecho ocurrió este 3 de enero cuando la mujer, de apellido Xiao, estaba en la piscina Spa World en Xianyang, provincia de Shaanxi, con dos sus hijos. El video fue grabado por las cámaras de seguridad.

En el momento que ocurrió la tragedia la piscina estaba llena de personas. La Policía china está investigando el caso, preguntándose dónde estaba el socorrista y por qué el niño no llevaba chaleco salvavidas.

La grabación ha obtenido decenas de miles de reproducciones en Internet. Con su difusión las personas buscan sensibilizar a la gente sobre el peligro de no cumplir las normas de seguridad en las piscinas: “Cuando la gente se ahoga, no hace ruido como lo muestran en películas. Sucede en silencio, sin un sonido”, advierte un internauta citado por ‘The Sun‘.

Advertencia: las siguientes imágenes pueden herir su sensibilidad.

Vía RT