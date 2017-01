A 7 años del remake del “Karate Kid”… así lucen sus protagonistas

Las películas del Karate Kid de los 80 se han convertido en clásicos e incluso las continúan transmitiendo. Es por ese éxito que en 2010 se lanzó una nueva versión con actores más jóvenes que los primeros y aunque la mayoría eran unos completos desconocidos, también había algunos otros legendarios, mezcla que también causó un éxito rotundo en taquilla y poco a poco se ha convertido en un nuevo clásico en los remakes del cine hollywoodense.

Aquí te mostramos cómo han cambiado en los últimos siete años los protagonistas del Karate Kid.

1. Jaden Smith

El hijo de Will Smith interpretó al protagonista, Dre Parker. El niño tuvo que mudarse de Detroit a Pekín en compañía de su madre, aprendió karate y se convirtió en un experto en las artes marciales.

Actualmente Jaden tiene 18 años y es uno de los actores más jóvenes y controversiales de Hollywood. Su estilo en la moda y los rumores acerca de su sexualidad le han válido para seguir en boca de los periodistas rosas.

2. Zhenwei Wang

Interpretó al villano de la película. Su papel era el de Chen, el abusón del vecindario y enemigo de Dre. Actualmente tiene 21 años, domina el inglés y el chino, lo que lo ha puesto en la mira de varias productoras. Años atrás protagonizó la serie de artes marciales Martial Arts vs. Reality.

3. Jackie Chan

Quizá el actor más emblemático de las artes marciales, sin embargo, reemplazar al señor Miyagi fue una tarea difícil. Así que le dieron un toque de su personalidad cambiando el nombre por el señor Han, maestro de Dre Parker. Cuenta con 62 años y después de cosechar grandes éxitos en el cine, decidió retirarse para dedicarse de tiempo completo a su gimnasio.

4. Wenwen Han

Su papel fue el de Mai Ying, la chica linda que se enamoró de Dre. La bella chica ahora tiene 21 años y es una reconocida actriz y violinista en China.

5. Taraji P. Henson

Su papel en la película era el de la madre de Dre, Sherry Parker. La trama de la película gira alrededor de su cambio de vida y trabajo a la ciudad de Pekín, para darle una mejor calidad de vida a su hijo.

Actualmente tiene 46 años y continúa en el mundo de la actuación y la música. Publicó un libro titulado Around The Way Girl.

6. Rongguang Yu

El personaje de Cheng Lu vino a sustituir al malvado instructor Li, en la primera versión. Con 58 años, sigue actuando para la pantalla grande. La última película registrada en su trayectoria es Police Story, en la que de nueva cuenta compartió junto a Jackie Chan.

