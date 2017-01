Los millenials no quieren nada con Ricardo Lagos (ni con nadie)

Ayer por la mañana aparecieron los resultados de la encuesta CEP. Solo un 5% de los encuestados creía que Ricardo Lagos va a ser el próximo presidente de Chile. La noticia se divulgó con rapidez y empezaron a aparecer los análisis de los expertos. Un punto de vista interesante fue el que publicó La Tercera en su edición de hoy, escrito por Carlos Correa, hombre que integrara la Secretaría de Comunicaciones hasta julio de 2015.

En la columna decía que más que la aprobación, lo importante de la encuesta resultaba la evaluación negativa que recayó sobre el ex presidente Lagos (casi un 45%). “Si algo suelen tener decidido los indecisos es por quién no van a votar”, sentenciaba.

Esto, según el experto, se debía a que desde el comando quisieron “chasconear más de lo razonable al institucional ex presidente para ganarse los votos de la izquierda, y sobre todo, de las redes sociales y los bendecidos millenials. El resultado es el peor de los posibles: no ganó ni un voto en la izquierda ni en los millenials, perdió todos los de centro y, peor aún, pareció como alguien poco creíble. La imagen de Lagos disfrazado de tuitero crítico del CAE es tan contracultural como lo fue en su tiempo ver a Joaquín Lavín disfrazado de aimara o firmando piernas de camareras ligeras de ropa”, decía.

Interesante hablar sobre esta generación y su comportamiento en las elecciones. En Estados Unidos se decía que este voto –el de los millenials: personas de 34 años para abajo, que alcanzaban el 31% del electorado de ese país, según El Periódico de Barcelona– iba a ser determinante para elegir al próximo presidente. Varios analistas dijeron que estos jóvenes apoyaban más a Bernie Sanders que a Hillary Clinton; sin ir más lejos, los millenials no fueron suficientes para derrotar a Donald Trump en esta elección. Por más que votaran resignados por la candidata del partido Demócrata.

Los millenials no votan

Pero esto de que los millenials participen en política no está bastante claro. Lo cierto, eso sí, es que son esquivos a la hora de ir a la urna y votar. “Esta es la generación que no vota, ni aquí ni en cualquier parte del mundo”, dice Cristián Leporati, director de la escuela de publicidad de la Universidad Diego Portales. El académico, además, explica algunas cosas sobre política que son de ayuda para entender esta crítica que Carlos Correa le hace al comando de Ricardo Lagos.

“La política es intangible, no se toca. Tú lo haces tangible a través de las personas. Un ciudadano común y corriente asocia una cosa en función de lo que ve. En este caso Ricardo Lagos: un señor que tiene sus años (eso no tiene nada de malo). Es un señor que quisiera representar el cambio, y tiene personas detrás de él que son en su mayoría adultos mayores. Hay una disonancia importante. Eso hace que el mensaje sea poco creíble”, dice Leporati.

Respecto a la crítica en la columna de Carlos Correa en La Tercera, sobre este chasconeo y uso de Twitter, Leporati dice que Lagos no debería esforzarse en conquistar el voto millenial. “Es garrafal el error de Lagos de apuntar a ellos porque los que van a votar en unos meses más no van a ser los millenials; van a ser los de 40 para arriba. No tiene discurso ni credibilidad para abordar a los millenials. Son personas individualistas, de esfuerzo propio, construyen el mundo a partir de ellos, no de los otros”.

Parece ser que este grupo generacional no cree en las formas de poder tradicionales. No están interesados en ir a votar. “Por edad son más autónomos, son más individualistas, y creen mucho más en el esfuerzo propio y éxito como personas, que una perspectiva de que alguien los ayuda para lograr el éxito”, termina Leporati.