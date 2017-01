La cambiante postura de Trump sobre Monsanto

En octubre de 2015, el hoy presidente electo de EEUU Donald Trump sorprendió a sus votantes cuando publicó un directo ataque a la empresa de agrotóxicos Monsanto a través de Twitter.

En el tweet señalaba que los habitantes de Iowa habían comido mucho “maíz de Monsanto”, lo cual había generado “problemas en sus cerebros”. Rápidamente, el comentario – visto también como un insulto – fue borrado, y Trump culpó el hecho a un miembro de su staff.

A punto de asumir ahora la presidencia de EEUU, el magnate ha suavizado su tono hacia Monsanto y otras gigantescas empresas biotecnológicas y agroindustriales, destaca True Activist.

Una señal de ello “fue la designación del senador de Kansas, Mike Pompeo, para encabezar la Agencia Central de Inteligencia (CIA)”.

A Pompeo – quien recibió pagos de Monsanto – se le conoce por redactar y patrocinar la denominada “ley DARK”, sigla para ‘Denying Americans the Right to Know’ – en español, ‘Negar a los americanos el derecho a saber (qué alimentos consumen)’ -, la cual busca eliminar el etiquetado de alimentos transgénicos alcanzado por leyes activas en Hawai, Vermont, Oregon y Connecticut.

“No se ha mostrado evidencia alguna de que los alimentos producidos por la biotecnología provoquen riesgos a nuestra salud y seguridad. No debiésemos aumentar los precios a los consumidores basándonos en el deseo de un puñado de activistas”, manifestó el parlamentario que pasará a integrar el equipo de Trump.

La visión de Pompeo importa si se toma en cuenta el papel que desempeñará en la CIA, organismo que derrocó al gobierno de Guatemala en 1954 para proteger los intereses privados de la United Fruit Company, conocida como la ‘frutera’.

La publicación señala además que el propio mandatario electo posee acciones en Monsanto, lo cual, pese a representar una pequeña pizca de su riqueza, “podría influenciarlo en temas clave que involucran a la corporación o en asuntos relacionados, como el etiquetado de transgénicos y el uso de pesticidas”.

En su panel agrícola, Trump nombró al senador Pat Roberts y al representante Bob Goodlatte, quienes apoyan a la empresa y recibieron directas contribuciones de la misma en período electoral.

Uno de los primeros desafíos que tendrá el senador Jeff Sessions, elegido por Trump como fiscal general de EEUU, será decidir si aprueba la fusión de $66 mil millones de dólares entre Bayer y Monsanto, la cual genera preocupación entre investigadores estatales anti-monopolio.

El Ciudadano